C'è un tipo di partita che non si può affrontare con il pilota automatico. È quella contro chi non ha nulla da perdere, contro chi trasforma ogni pallone in una questione di sopravvivenza. Domani pomeriggio, alle ore 17.00, la Rinascita Volley Lagonegro varca i confini toscani per affrontare lEmma Villas Codyeco Lupi Siena nel decimo turno di ritorno della Serie A2 Credem Banca, al Palasport "Giancarlo Parenti" di Santa Croce sull'Arno. Un appuntamento che profuma di gara (quasi) decisiva, ma che i nostri ragazzi sono pronti ad affrontare a viso aperto.



La particolarità di questa sfida sta in una coincidenza che la rende ancora più imprevedibile: entrambe le formazioni arriveranno al fischio d'inizio reduci da tre sconfitte consecutive. La stessa fame di riscatto, dunque, albergherà nella testa di tutti, ma con scenari di classifica radicalmente diversi. La Rinascita siede al sesto posto con 33 punti, in una posizione di relativa solidità che invita alla continuità più che all'emergenza. Siena, invece, occupa la penultima piazza con 24 e non può più permettersi il lusso di guardare la classifica senza un brivido lungo la schiena.



L'ultimo ko dei ragazzi di coach Waldo Kantor, quello contro lAbba Pineto, ha lasciato un sapore particolarmente amaro: una vittoria accarezzata, costruita nel corso del match e poi sfumata nel finale in modo beffardo. Il tipo di sconfitta che lascia tanto rammarico, ma che il tecnico argentino e il suo staff hanno saputo trasformare in materiale di lavoro prezioso. La settimana completa trascorsa in palestra ha dato alla squadra il tempo e la lucidità per preparare con cura la trasferta toscana, la prima dell'ultimo mini ciclo di tre partite in sette giorni che non lascerà spazio a distrazioni. Domani, dunque, non è solo una gara da vincere: è l'occasione giusta per ritrovare ritmo, fiducia e quella continuità di rendimento che ha caratterizzato il cammino dei biancorossi per gran parte della stagione.



LE PAROLE DEL COACH - A fotografare, alla vigilia, lo stato d'animo del gruppo è la voce dello stesso Kantor: Dopo la gran partita con Pineto, siamo tornati subito al lavoro e abbiamo vissuto una buona settimana di allenamenti. La squadra è pronta. Questa è una partita importante per entrambe le formazioni, e noi conosciamo perfettamente il valore di Siena: al di là della classifica, è una squadra con grandi qualità, con giocatori di livello, che può giocare benissimo e che domani lo farà sicuramente. Da parte nostra servirà grande concentrazione, determinazione e presenza in campo. Andiamo a Santa Croce con tutto questo.



LIDENTIKIT DELLAVVERSARIO - Siena non è una comparsa. Dietro la maglia biancoblu c'è una società che ha scritto pagine sorprendenti del volley italiano: nata in provincia e capace di scalare fino alle parentesi in SuperLega nel 2018 e 2022, la Emma Villas è il simbolo di come si possa costruire un progetto fondato su pazienza e ambizione. Oggi quella stessa ambizione si è trasformata in una lotta senza quartiere per conservare la categoria, ma il dna del club è rimasto intatto. In panchina siede Alessandro Pagliai, il team manager che ha sostituito Francesco Petrella lo scorso 5 febbraio. Tra i giocatori da tenere docchio spicca lesperto schiacciatore Luigi Randazzo, 308 presenze in serie A, tanta SuperLega nel recente passato e un ruolino stagionale da 398 punti. L'altra banda Felipe Benavidez e l'opposto Gabriele Nelli sono le altre bocche di fuoco orchestrate in regia dal dicianovenne Simone Porro. A completare il probabile sestetto, i centrali Victorio Ceban e Marco Bragatto, mentre lex Perugia Alessandro Piccinelli presidierà la seconda linea nel ruolo di libero. E poi c'è Roberto Mastrangelo, l'ex di giornata che ha indossato la maglia biancorossa del Lagonegro per due stagioni, tra il 2022 e il 2024. Un ex, ma a casacche invertite, è anche Giacomo Raffaelli, 52 presenze totali a Siena in due momenti diversi della carriera: nel 2015/16 in A2 e nella più recente stagione in SuperLega, nel 2022/23.



UN GIRONE FA  Il precedente dellandata sorride alla Rinascita: il 14 dicembre scorso, tra le mura amiche del Palasport di Villa d'Agri, capitan Fortunato e compagni liquidarono Siena con un perentorio 3-1 (in rimonta da 0-1) in quella che rimane una delle prove più brillanti della stagione a livello statistico. 14 muri vincenti e 4 ace certificarono una superiorità schiacciante, mentre tre giocatori raggiunsero la doppia cifra: Cantagalli trascinò i suoi con 19 punti, Raffaelli ne aggiunse 17 e Armenante ne siglò 13. Numeri che raccontano non solo una vittoria, ma una prestazione corale di altissimo livello.



Giovanni Antonio Marigliano e Giuliano Venturi saranno i due arbitri della gara che, come di consueto, sarà trasmessa in diretta televisiva gratuita su DAZN.