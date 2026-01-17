|
|Policoro apre le porte al Baseball5: inclusione, sport e giovani protagonisti
17/01/2026
|Policoro si prepara a diventare, per un intero weekend, il centro nevralgico del Baseball5 italiano. Grazie alla collaborazione tra il Comune, la Federazione Italiana Baseball Softball e lassociazione APS ACLI Rivello, la città ospiterà il 21 e 22 marzo le finali nazionali Under 18, un evento di rilievo che porterà su Policoro lattenzione di tutto il movimento sportivo nazionale.
A sottolineare limportanza delliniziativa è lassessore Giuseppe Montano, che ha evidenziato come levento rappresenti un motivo di grande orgoglio per la città:
«Grazie alla Federazione Baseball e alla squadra Kings di Rivello, unica realtà del settore in Basilicata ma già protagonista di importanti risultati a livello nazionale, Policoro ospiterà per la prima volta una manifestazione ufficiale di questa disciplina. Sarà unoccasione per far conoscere uno sport nuovo, inclusivo e fortemente educativo».
Il Baseball5, variante moderna e urbana del baseball tradizionale, si distingue per la sua accessibilità: si gioca con una semplice pallina di gomma, non richiede attrezzature complesse e può essere praticato in spazi ridotti, anche indoor. Un altro elemento distintivo è la composizione mista delle squadre, formate da atleti e atlete insieme, rendendo questo sport un modello concreto di inclusione.
A rimarcare il valore sociale e sportivo del Baseball5 è Tania Guarino, componente della Giunta CONI Basilicata e referente per le Discipline Sportive Associate:
«Siamo felici che Policoro abbia accolto la squadra di Rivello. Questo permetterà ai cittadini di conoscere una disciplina nuova e coinvolgente. La possibilità di far provare il Baseball5 direttamente ai ragazzi è fondamentale per avvicinare nuovi giovani allo sport».
Fondamentale il ruolo dellassociazione APS ACLI Rivello e del suo presidente Gustavo Savino, che ha spiegato perché sempre più giovani dovrebbero avvicinarsi a questa disciplina:
«È uno sport semplice, inclusivo e divertente. Proprio queste caratteristiche ci hanno permesso di entrare nelle scuole e di farlo conoscere ai ragazzi, che si appassionano subito».
Un percorso, quello scolastico, già ben avviato a Policoro. LIstituto Comprensivo 1 Lorenzo Milani è stata la prima scuola a scegliere e inserire il Baseball5 nel Progetto Scuola Attiva Junior, collaborando attivamente con lassociazione APS ACLI di Rivello. Gli alunni hanno partecipato con grande entusiasmo alle attività, ottenendo anche importanti risultati nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi Sportivi Studenteschi.
Al progetto ha aderito anche lIstituto Enrico Fermi di Policoro, offrendo agli studenti la possibilità di praticare il Baseball5 in modo totalmente gratuito, confermando lattenzione del territorio verso uno sport educativo e accessibile a tutti.
A chiudere lincontro, lintervento di Giuseppe Mele, delegato per Campania e Basilicata della Federazione Italiana Baseball Softball, che ha lanciato un appello ai giovani:
«Il Baseball5 è facile da praticare, avvincente e inclusivo. È uno sport di squadra ma valorizza anche il singolo, perché ognuno ha il suo ruolo e la sua occasione di mettersi in gioco».
Con eventi nazionali, progetti scolastici e una forte rete di collaborazione, Policoro si candida così a diventare un punto di riferimento regionale per il Baseball5, uno sport che unisce competizione, inclusione e crescita sociale.
