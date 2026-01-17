Policoro si prepara a diventare, per un intero weekend, il centro nevralgico del Baseball5 italiano. Grazie alla collaborazione tra il Comune, la Federazione Italiana Baseball Softball e lassociazione APS ACLI Rivello, la città ospiterà il 21 e 22 marzo le finali nazionali Under 18, un evento di rilievo che porterà su Policoro lattenzione di tutto il movimento sportivo nazionale.



A sottolineare limportanza delliniziativa è lassessore Giuseppe Montano, che ha evidenziato come levento rappresenti un motivo di grande orgoglio per la città:

«Grazie alla Federazione Baseball e alla squadra Kings di Rivello, unica realtà del settore in Basilicata ma già protagonista di importanti risultati a livello nazionale, Policoro ospiterà per la prima volta una manifestazione ufficiale di questa disciplina. Sarà unoccasione per far conoscere uno sport nuovo, inclusivo e fortemente educativo».



Il Baseball5, variante moderna e urbana del baseball tradizionale, si distingue per la sua accessibilità: si gioca con una semplice pallina di gomma, non richiede attrezzature complesse e può essere praticato in spazi ridotti, anche indoor. Un altro elemento distintivo è la composizione mista delle squadre, formate da atleti e atlete insieme, rendendo questo sport un modello concreto di inclusione.



A rimarcare il valore sociale e sportivo del Baseball5 è Tania Guarino, componente della Giunta CONI Basilicata e referente per le Discipline Sportive Associate:

«Siamo felici che Policoro abbia accolto la squadra di Rivello. Questo permetterà ai cittadini di conoscere una disciplina nuova e coinvolgente. La possibilità di far provare il Baseball5 direttamente ai ragazzi è fondamentale per avvicinare nuovi giovani allo sport».



Fondamentale il ruolo dellassociazione APS ACLI Rivello e del suo presidente Gustavo Savino, che ha spiegato perché sempre più giovani dovrebbero avvicinarsi a questa disciplina:

«È uno sport semplice, inclusivo e divertente. Proprio queste caratteristiche ci hanno permesso di entrare nelle scuole e di farlo conoscere ai ragazzi, che si appassionano subito».



Un percorso, quello scolastico, già ben avviato a Policoro. LIstituto Comprensivo 1 Lorenzo Milani è stata la prima scuola a scegliere e inserire il Baseball5 nel Progetto Scuola Attiva Junior, collaborando attivamente con lassociazione APS ACLI di Rivello. Gli alunni hanno partecipato con grande entusiasmo alle attività, ottenendo anche importanti risultati nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi Sportivi Studenteschi.



Al progetto ha aderito anche lIstituto Enrico Fermi di Policoro, offrendo agli studenti la possibilità di praticare il Baseball5 in modo totalmente gratuito, confermando lattenzione del territorio verso uno sport educativo e accessibile a tutti.



A chiudere lincontro, lintervento di Giuseppe Mele, delegato per Campania e Basilicata della Federazione Italiana Baseball Softball, che ha lanciato un appello ai giovani:

«Il Baseball5 è facile da praticare, avvincente e inclusivo. È uno sport di squadra ma valorizza anche il singolo, perché ognuno ha il suo ruolo e la sua occasione di mettersi in gioco».



Con eventi nazionali, progetti scolastici e una forte rete di collaborazione, Policoro si candida così a diventare un punto di riferimento regionale per il Baseball5, uno sport che unisce competizione, inclusione e crescita sociale.