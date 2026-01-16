HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
FIPAV. La Basilicata al centro del Campionato dei Territori: domenica 18 gennaio la 3ª giornata a Potenza

16/01/2026



Il Campionato dei Territori entra nel vivo e, per la prima volta nella nuova formula del Trofeo dei Territori  ripensato non più come una sola finale, ma come un vero e proprio campionato territoriale  la Basilicata diventa protagonista assoluta della manifestazione.

Domenica 18 gennaio 2026, Potenza ospiterà la 3ª Giornata del Campionato, con le rappresentative regionali FIPAV Basilicata pronte a vivere il primo appuntamento casalingo di un percorso che sta già lasciando importanti tracce sul piano tecnico e formativo.

Dopo le tappe di Piedimonte Matese e Napoli, che hanno visto le selezioni lucane confrontarsi con Molise, Caserta e Napoli, il torneo approda nel capoluogo regionale per una giornata che unisce valore sportivo, identità territoriale e crescita condivisa.

Il bilancio delle prime due giornate racconta di un cammino fatto di risultati e confronto reale: segnali incoraggianti per il settore maschile e preziosa esperienza per il gruppo femminile, chiamato a misurarsi con contesti di alto livello.

Risultati delle prime due giornate

Piedimonte Matese  Maschile:

CR Basilicata vs CR Molise 2-1

CR Basilicata vs CT Caserta 2-0

Piedimonte Matese  Femminile:

CR Basilicata vs CR Molise 0-2

CR Basilicata vs CT Caserta 0-2

Napoli  Maschile:

CR Basilicata vs CR Molise 0-2

CT Napoli vs CR Basilicata 2-0

Napoli  Femminile:

CR Basilicata vs CR Molise 2-1

CT Napoli vs CR Basilicata 2-0

La 3ª Giornata vedrà in campo Basilicata, Napoli e Salerno, con gare parallele maschili e femminili secondo la formula dei concentramenti: incontri brevi, ritmo alto e attenzione massima a ogni dettaglio tecnico.

Sedi di gara:

Femminile: Complesso Sportivo Caizzo  Potenza

Maschile: Palestra La Vista  Potenza

Programma gare (maschile e femminile):

10:00  CR Basilicata vs CT Salerno

10:45  CT Napoli vs CT Salerno

11:30  CR Basilicata vs CT Napoli

Il Campionato dei Territori, che coinvolge le rappresentative maschili e femminili dei Comitati Territoriali di Caserta, Napoli, Irpinia-Sannio, Salerno e dei Comitati Regionali di Basilicata e Molise, è un passaggio chiave per la crescita di atleti e atlete nati tra il 2011 e il 2013. Un vero e proprio laboratorio competitivo ed educativo, dove il risultato convive con il valore dellesperienza e dellidentità di maglia.

Per la FIPAV Basilicata, la giornata del 18 gennaio rappresenta più di una semplice tappa: è loccasione per restituire centralità al territorio, accogliere il movimento e continuare a costruire il futuro della pallavolo regionale, punto dopo punto.

Il presidente del Comitato Regionale FIPAV Basilicata, Antonio Lopardo, sottolinea limportanza delliniziativa:
"Il Campionato dei Territori è un'esperienza unica per tutte le ragazze e tutti i ragazzi, un ricordo che custodiranno per molto tempo. Assisteremo anche in quest'altra giornata a un bello spettacolo, sintesi del lavoro della Federazione e dei Comitati per valorizzare il talento dei giovani pallavolisti e pallavoliste lucani".


ALTRE NEWS

CRONACA

16/01/2026 - Satriano di Lucania: Carabinieri salvano 7 cuccioli abbandonati
16/01/2026 - Incidente allo svincolo di Matera centro: autotreno fuori strada, ferito lautista
16/01/2026 - Matera, tenta di forzare una porta: fermato dalla Polizia, in casa cocaina
16/01/2026 - Coldiretti Basilicata: il 20 gennaio in piazza a Strasburgo per salvare lagricoltura europea

SPORT

16/01/2026 - FIPAV. La Basilicata al centro del Campionato dei Territori: domenica 18 gennaio la 3ª giornata a Potenza
16/01/2026 - Atletico Montalbano: ufficiale larrivo di Iulian Coroama
15/01/2026 - Potenza C5, Cirenza: Doppia sconfitta alle spalle, ora testa al Mola
14/01/2026 - Coppa Italia Serie C: Potenza espugna Terni con il gol di Murano

Sommario Cronaca                        Sommario Sport






    

Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo