|FIPAV. La Basilicata al centro del Campionato dei Territori: domenica 18 gennaio la 3ª giornata a Potenza
16/01/2026
|Il Campionato dei Territori entra nel vivo e, per la prima volta nella nuova formula del Trofeo dei Territori ripensato non più come una sola finale, ma come un vero e proprio campionato territoriale la Basilicata diventa protagonista assoluta della manifestazione.
Domenica 18 gennaio 2026, Potenza ospiterà la 3ª Giornata del Campionato, con le rappresentative regionali FIPAV Basilicata pronte a vivere il primo appuntamento casalingo di un percorso che sta già lasciando importanti tracce sul piano tecnico e formativo.
Dopo le tappe di Piedimonte Matese e Napoli, che hanno visto le selezioni lucane confrontarsi con Molise, Caserta e Napoli, il torneo approda nel capoluogo regionale per una giornata che unisce valore sportivo, identità territoriale e crescita condivisa.
Il bilancio delle prime due giornate racconta di un cammino fatto di risultati e confronto reale: segnali incoraggianti per il settore maschile e preziosa esperienza per il gruppo femminile, chiamato a misurarsi con contesti di alto livello.
Risultati delle prime due giornate
Piedimonte Matese Maschile:
CR Basilicata vs CR Molise 2-1
CR Basilicata vs CT Caserta 2-0
Piedimonte Matese Femminile:
CR Basilicata vs CR Molise 0-2
CR Basilicata vs CT Caserta 0-2
Napoli Maschile:
CR Basilicata vs CR Molise 0-2
CT Napoli vs CR Basilicata 2-0
Napoli Femminile:
CR Basilicata vs CR Molise 2-1
CT Napoli vs CR Basilicata 2-0
La 3ª Giornata vedrà in campo Basilicata, Napoli e Salerno, con gare parallele maschili e femminili secondo la formula dei concentramenti: incontri brevi, ritmo alto e attenzione massima a ogni dettaglio tecnico.
Sedi di gara:
Femminile: Complesso Sportivo Caizzo Potenza
Maschile: Palestra La Vista Potenza
Programma gare (maschile e femminile):
10:00 CR Basilicata vs CT Salerno
10:45 CT Napoli vs CT Salerno
11:30 CR Basilicata vs CT Napoli
Il Campionato dei Territori, che coinvolge le rappresentative maschili e femminili dei Comitati Territoriali di Caserta, Napoli, Irpinia-Sannio, Salerno e dei Comitati Regionali di Basilicata e Molise, è un passaggio chiave per la crescita di atleti e atlete nati tra il 2011 e il 2013. Un vero e proprio laboratorio competitivo ed educativo, dove il risultato convive con il valore dellesperienza e dellidentità di maglia.
Per la FIPAV Basilicata, la giornata del 18 gennaio rappresenta più di una semplice tappa: è loccasione per restituire centralità al territorio, accogliere il movimento e continuare a costruire il futuro della pallavolo regionale, punto dopo punto.
Il presidente del Comitato Regionale FIPAV Basilicata, Antonio Lopardo, sottolinea limportanza delliniziativa:
"Il Campionato dei Territori è un'esperienza unica per tutte le ragazze e tutti i ragazzi, un ricordo che custodiranno per molto tempo. Assisteremo anche in quest'altra giornata a un bello spettacolo, sintesi del lavoro della Federazione e dei Comitati per valorizzare il talento dei giovani pallavolisti e pallavoliste lucani".
