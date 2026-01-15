HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Potenza C5, Cirenza: Doppia sconfitta alle spalle, ora testa al Mola

15/01/2026



Dimenticare la doppia sconfitta consecutiva in Puglia contro Sammichele e Brindisi. Per il Potenza C5 il 2026 non è cominciato nel migliore dei modi, anche se uno dei suoi giocatori più esperti, Giacinto Cirenza, traccia unanalisi che non fa una piega in previsione della sfida di sabato pomeriggio (ore 16) al PalaPergola contro il Mola valevole per il secondo turno di ritorno del campionato di Serie B, girone G, di calcio a 5.

"Sicuramente non siamo in un buon momento. Arriviamo alla partita di sabato con due sconfitte pesanti una maturata a Sammichele che non ci ha permesso di arrivare in Coppa, uno degli obbiettivi stagionali, e laltra maturata a Brindisi dove ci eravamo prefissati una ripartenza per alzare la classifica. Questo però non vuol dire che ci dobbiamo abbattere, bensì dimostrare che siamo una squadra attrezzata per stare lì sopra soprattutto di avere la possibilità di dimostrare tutto ciò in casa nostra. Questo però lo si può fare solo se crediamo di essere una squadra che combatte su ogni pallone con grinta e cattiveria, una squadra che si aiuta uno con laltro. Questo sono sicuro che noi lo siamo e lo dimostreremo sabato sul campo contro il Mola", spiega Cirenza.


