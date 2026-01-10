MARSICOVETERE (Potenza) - Ci sono partite che si presentano da sole, senza bisogno di cornici o slogan. Partite che raccontano la loro importanza già dal nome dellavversario e dal momento della stagione in cui arrivano. La prima giornata del girone di ritorno di serie A2 Credem Banca mette subito la Rinascita Volley Lagonegro di fronte alla prova più impegnativa possibile: domani pomeriggio (ore 18.00) arriva al Palasport di Villa dAgri la Tinet Prata di Pordenone, attuale capolista del campionato e punto di riferimento di questo torneo.



Un incrocio che vale molto più dei tre punti in palio, perché misura ambizioni, solidità e maturità di un gruppo, quello biancorosso, che ha già dimostrato di saper sorprendere. La classifica al giro di boa fotografa due realtà in piena salute: la squadra allenata da Mario Di Pietro guida il campionato con 32 punti, frutto di dieci vittorie (lultima, una settimana fa, contro la Romeo Sorrento) e appena tre sconfitte, tutte arrivate lontano dal proprio Palazzetto  ad Aversa il 26 ottobre (3-1), a Pineto il 30 novembre (3-2) e a Cantù il 28 dicembre (3-2)  segnale di una squadra che, anche quando cade, lo fa sempre al termine di sfide lunghe e combattute.



Di fronte ci sarà una Rinascita reduce dal k.o. al tie-break in trasferta a Fano e che si affaccia al girone di ritorno con il sesto posto in graduatoria, 19 punti e sei successi che certificano un percorso fin qui di assoluto valore. Numeri che hanno permesso alla formazione guidata da coach Waldo Kantor di raggiungere per la prima volta nella sua storia in Serie A i Quarti di Finale della Del Monte® Coppa Italia, traguardo simbolico ma anche concreto, che racconta la crescita del solido progetto costruito nel tempo dal presidente Nicola Carlomagno e i suoi dirigenti.



LE PAROLE DEL COACH - Mi preme ribadire ancora una volta lorgoglio che provo per il sesto posto ottenuto nella prima parte della stagione  racconta coach Kantor  ma ancor di più la fierezza nei confronti dei ragazzi, del grande lavoro svolto sia in palestra che durante le partite. Nonostante qualche passaggio a vuoto, abbiamo affrontato tutte le gare a testa alta e lottando ad armi pari. Ora dobbiamo capitalizzare quello che di buono abbiamo fatto finora, riporlo nel cassetto, e pensare al girone di ritorno che sarà durissimo. E che iniziamo subito sfidando la prima della classe: Prata è una grande squadra, molto efficiente, sa giocare per vincere e stare lì su in classifica grazie allapporto di giocatori di altissimo livello. Affronteremo una squadra superiore in tutti i fondamentali, però noi diremo la nostra, con i nostri mezzi, la nostra responsabilità e dedizione. Tanto rispetto per Prata, ma anche tanto rispetto per noi stessi, per come sappiamo giocare e per quanto vogliamo lottare contro tutti.



PARLA IL CAPITANO - Alle parole di coach Kantor fa eco il capitano Nicola Fortunato, che sottolinea il clima e latteggiamento con cui la squadra si avvicina alla gara: Il gruppo ha carattere e lo ha dimostrato per tutto il girone di andata. Affrontiamo la capolista con grande rispetto, perché Prata sta facendo un campionato di altissimo livello, ma senza alcun timore: sappiamo quello che possiamo dare e vogliamo giocarci le nostre carte fino in fondo. In settimana ci siamo allenati con intensità altissima, senza risparmiarci, lavorando su ogni dettaglio. Siamo uniti, concentrati e pronti alla sfida: davanti al nostro pubblico vogliamo dimostrare ancora una volta che cos'è la Rinascita.



UN GIRONE FA - Il confronto con la capolista riporta inevitabilmente alla gara di andata, disputata in Friuli lo scorso 19 ottobre e chiusa sul 3-0 per Prata, ma con una Rinascita tuttaltro che arrendevole e protagonista di una prestazione di spessore, soprattutto per qualità di gioco e capacità di tenere testa all'avversario. In quella occasione Diego Cantagalli, attuale top scorer del campionato con 283 punti, bagnò lesordio della sua seconda stagione a Lagonegro con 17 palloni messi a terra, affiancato dai 9 sigilli del debuttante in A2 Giacomo Mastracci e dai 7 messi a segno dai centrali Martins Arasomwan e Gabriele Tognoni. Segnali importanti di una squadra già competitiva, capace di produrre gioco e soluzioni offensive contro una delle difese più organizzate del torneo.



Sul fronte opposto, i punti di forza di Pordenone emersero con chiarezza soprattutto dalle bande, grazie alle prestazioni di Jernej Terpin (14 punti) e del polacco Marcin Ernastowicz (11), senza dimenticare il contributo dellopposto Kristian Gamba, che oggi occupa il nono posto nella classifica marcatori con 214 punti. A dare solidità al sistema di gioco friulano è anche una catena di centrali molto efficace, composta da Nicolò Katalan, Francesco Fusaro e Simone Scopelliti, mentre a completare la seconda linea cè il giovane libero Alberto Bendicenti, classe 2001, già protagonista di una stagione di grande affidabilità.



PRECEDENTI ED EX DI GIORNATA - Negli altri due precedenti storici tra le formazioni è arrivata una vittoria per parte: la Rinascita ebbe la meglio il 18 dicembre del 2022 (3-0), risultato opposto il 4 aprile 2023 (successo di Prata per 3-1). Carlo De Angelis e Andrea Pegoraro sono i due ex di giornata, avendo giocato in Friuli tra il 2022 e il 2024.



La sfida con la capolista arriva in un momento delicato e stimolante allo stesso tempo. Delicato, perché il livello dellavversario non concede margini di distrazione; stimolante, perché rappresenta loccasione perfetta per testare ulteriormente la solidità del percorso intrapreso e la capacità di competere contro una delle squadre più complete e continue del campionato. Per la Rinascita, dunque, la partita di domani non è soltanto un ostacolo di classifica, ma un passaggio di crescita. Un confronto che può dare ulteriori indicazioni sul livello raggiunto dal gruppo, sulla qualità del gioco e sulla tenuta mentale contro un avversario abituato a vincere. In questo senso, il lavoro svolto in settimana assume un valore ancora più importante, così come il contributo del pubblico, chiamato a sostenere la squadra in una delle serate più attese della stagione.



Il Palasport di Villa dAgri si prepara ad accogliere un match di alto profilo, che inaugura un girone di ritorno destinato a essere ancora più intenso e combattuto: lobiettivo è continuare a costruire, partita dopo partita, una stagione che ha già regalato un obiettivo importante e che ora chiede nuove conferme sul campo.



Enrico Autuori e Mariano Gasparro saranno i due arbitri. Diretta televisiva gratuita su DAZN previa procedura di iscrizione alla piattaforma.



Credit Foto: Franco Moret/Tinet Prata di Pordenone