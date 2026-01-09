La Pielle Matera Basket guarda al futuro con fiducia. Il capitano Innocenzo Vignola è pronto ad affrontare da leader la seconda parte di stagione. Inizia domani, sabato 10 gennaio 2026, il girone di ritorno del raggruppamento A di Divisione Regionale 1 Puglia. Primo appuntamento, la trasferta di Trani. La squadra di coach Losito ha concluso landata con la prima sconfitta casalinga stagionale, contro Manfredonia, complici diverse defezioni e una partita tutto sommato storta anche per i presenti sul parquet. Ma, è stata la scossa giusta per far capire al gruppo della Pielle di avere le potenzialità per giocarsela in ogni occasione, e che mollare non deve essere un verbo presente nel vocabolario biancazzurro.







Le buone notizie, il nuovo anno, le ha portate. Sono tornati regolarmente in gruppo sia Mirko Cardinale che Davide De Astis, fermati per acciacchi fisici nelle scorse settimane. Ma ancor più bella è la notizia del ritorno sul parquet, per liniziale riatletizzazione, di Daniele Lopane. È presto per stabilire la data ufficiale del rientro del play materano, ma rivederlo in campo è già una bella sensazione per lui e per i compagni, a seguito del brutto infortunio subito nel derby di andata proprio al PalaSassi. Questa fiducia è accompagnata da un ottimo girone dandata, che il capitano Innocenzo Vignola analizza così: Siamo contenti per le vittorie ottenute sino a questo momento  spiega . Avevamo come obiettivo fare il meglio possibile nel girone dandata ed amalgamare al meglio il gruppo, penso che siamo a buon punto sotto entrambi i punti di vista e anzi, le ultime due gare contro Altamura e Manfredonia ci hanno lasciato una forte delusione, che vogliamo tramutare in campo in una grande voglia di riscatto sin dal primo appuntamento del ritorno a Trani. Sino a questo momento posso dire che siamo stati bravi, anche se in alcuni casi potevamo chiudere prima le partite, senza portarle in equilibrio fino agli ultimi minuti. Come ad Altamura, siamo andati sopra perfino di venti punti, ma siamo stati poco cinici e abbiamo permesso agli avversari di rientrare e con entusiasmo di superarci.







Ma ora si guarda oltre, è stato tolto anche il velo alla vittoria in trasferta, che sembrava un tabù ad inizio anno. Sarà importante mettere da parte qualche punto anche lontano dal PalaSassi. Quello che ci può aiutare dora in avanti è la conoscenza tra di noi. Il gruppo è cresciuto tantissimo nel gioco di squadra e nella conoscenza dei movimenti. Tra di noi cè sintonia e voglia di mettersi a disposizione luno degli altri, siamo più squadra. Anche i più giovani hanno acquisito quei concetti importanti per affrontare al meglio questa categoria e potranno aiutarci ancora di più nel girone di ritorno. Lontano da casa è importante questo aspetto, perché quando non hai il pubblico che ti sprona, e anzi è avverso, devi fidarti dei tuoi compagni e insieme superare anche i momenti difficili che ogni incontro propone  continua Vignola . Siamo un gruppo completo, forse manca un vero lungo che possa aiutarci con qualche rimbalzo in più, ma chi scende in campo è sempre disponibile a dare il massimo ed è questo che ci aiuta.







Guardando oltre, lobiettivo è giocarsi ogni possibilità sino in fondo. Ora dobbiamo innanzitutto assicurarci la salvezza, è il primo obiettivo, poi vediamo dove possiamo arrivare, la fiducia cè e la sentiamo forte tra di noi. Sulla prima sfida dellanno 2026 le idee sono chiare. Trani è una squadra imprevedibile, anche allandata ha dato tutto giocandosela punto a punto. Andremo in un palazzetto ostico e caldo  conclude il capitano della Pielle Matera, Innocenzo Vignola . Bisogna giocare concentrati ed essere in partita dal primo secondo e non uscirne mai, solo così possiamo portare a casa il risultato pieno.