Il Corleto Perticara conquista la Coppa Italia di Promozione Mauro Tartaglia al termine di una finale combattuta ed emozionante contro il Viggiano. Dopo il successo per 2-1 nella gara di andata, ai saurini è bastato il pareggio per 1-1 nel match di ritorno per alzare al cielo il trofeo.



Il Viggiano ha provato a ribaltare il risultato sbloccando la gara al 36 del primo tempo con D. Colle Brogni, riaccendendo le speranze di rimonta. Nella ripresa i padroni di casa hanno continuato a spingere, ma al 30 del secondo tempo un calcio di rigore trasformato da A. Appella ha fissato il punteggio sull1-1, risultato che ha consegnato la coppa al Corleto Perticara.



Un trionfo maturato al termine di un percorso impeccabile nella competizione, che ha visto il Corleto Perticara superare lACS09 Santarcangiolese, la Virtus Genzano e il Miglionico, prima del doppio confronto finale con il Viggiano.



Il Comune di Corleto Perticara ha espresso, attraverso una nota sui social, le più sincere congratulazioni alla ASD Corleto Perticara per la vittoria della Coppa Italia di Promozione Basilicata.

«Un risultato di grande rilievo sportivo  si legge nella nota  che premia limpegno, la serietà e il lavoro svolto nel corso della stagione. Un plauso va al presidente Carmine Ambrosio, al mister Montano, a tutti gli atleti e allintero staff tecnico e dirigenziale per aver raggiunto un traguardo così importante. LAmministrazione comunale rivolge i migliori auguri per il prosieguo del percorso sportivo, con lauspicio che questo successo rappresenti uno stimolo positivo per tutto il movimento calcistico locale».