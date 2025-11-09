La prima vittoria in campionato per il Bernalda Futsal arriva in trasferta precisamente nellostica trasferta salentina del Palazzetto dello Sport di Aradeo al culmine di una partita sempre condotta nel punteggio dai ragazzi di Volpini in formazione ampliamente rimaneggiata per le assenze degli infortunati Gallitelli, Fusco, Sarli, Zito, Gjevori e dello squalificato Eletto, discorso similare anche per la compagine leccese con numerosi forfait tra i titolari. Protagonisti assoluti in casa lucana Grossi e Iannuziello, entrambi autori di una doppietta, oltre a Piccoli a segno nel primo tempo e a Marciuliano, protagonista di una super prestazione.



Cronaca. Nei primi minuti il Bernalda attacca e crea diverse occasioni da rete riuscendo a sbloccare il risultato al 5 grazie a Iannuziello per lo 0-1. Passano pochi istanti per il palo colpito dallo stesso Iannuziello ma i padroni di casa rispondono un minuto più tardi con Silvano che sigla 1-1. Il Bernalda tiene in mano il pallino del gioco e crea diverse occasioni da rete disinnescate dal portiere salentino Colizzi, i lucani però riuscono a tornare in vantaggio al 10 con Piccoli per 1-2. I rossoblu non sono paghi e continuano ad attaccare: Castano colpisce lincrocio dei pali ma lAradeo è sornione e riesce ad agguantare nuovamente il pareggio per merito del tiro di Silvano che trova la sfortunata deviazione di Ianuzziello, decisiva per ingannare il portiere Brescia per il 2-2; risultato con il quale le due formazioni vanno al riposo dopo il primo tempo caratterizzato da tante recriminazioni in casa bernaldese per il poco cinismo in zona gol alla luce delle occasioni sprecate da Benedetto, Grossi, Castano e Piccoli, oltre alla super prestazione del portiere dellAradeo Colizzi, abile a salvare la propria porta dalla capitolazione in diverse circostanze. Di sicuro più concreto lAradeo in grado di capitalizzare le poche occasioni da rete create nella prima frazione.



In apertura di ripresa (al 1) il Bernalda riesce a passare nuovamente in vantaggio con un fendente da fuori area di Grossi per il 2-3. LAradeo non ci sta e al 6 con il solito Silvano riesce a pareggiare con un tocco rapace per il 3-3. Passano due minuti per il nuovo vantaggio del Bernalda ancora con Grossi: la sua rasoiata dalla distanza non lascia scampo allestremo avversario per il 3-4. Al 13 lAradeo resta momentaneamente in inferiorità numerica per lespulsione per doppia ammonizione di Zizzari; il Bernalda sfrutta subito loccasione per allungare: Grossi scarica a Iannuzziello, la sua conclusione dalla distanza si insacca per il 3-5. Gli ospiti cercano di incanalare definitivamente la contesa ma i legni colpiti da Iannuziello, Benedetto e Grossi negano la gioia del gol sesto ai rossoblu. Finisce con la vittoria bernaldese, la prima in questo travagliato inizio del campionato.



ARADEO: 2)Latino 5)Zizzari 6)Blaco 7)Salamac 9)Silvano 11)Giaracuni 13)De Marco 14)Minerba 16)Colizzi 28)Letizia All. Sciumbarruto



BERNALDA FUTSAL: 1) Di Giorgio 4) Marciuliano 5)Lovecchio 8)Iannuziello 9)Benedetto 11)Grossi 12)Torraco 20)Castano Riccardo 21)Piccoli 24) Brescia, 27)Castano Arcangelo. All. Volpini



Arbitri: 1^ Alessandro Gionfalo di Rossano 2^ Luigi Musci di Molfetta; cronometrista: Nunzio De Bartolomeo di Taranto



Ammoniti: Iannuziello (B), Grossi (B), Zizzari (A), Benedetto (B), Salamac (A)



Espulso: 13 s.t. Zizzari (A)



Marcatori: 5:20 p.t. Iannuziello (B), 6:20 p.t. Silvano (A), 9:21 p.t. Piccoli (B), 11:36 p.t. aut. Iannuziello (A), 1:00 s.t. Grossi (B), 6:00 s.t. Silvano (A), 8 s.t. Grossi (B), 13 s.t. Iannuziello (B)