A tre giorni dal match con la Campi Reali Cantù, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A2 Credem Banca (ore 16.00), la Rinascita Volley Lagonegro prosegue la preparazione al Palasport di Villa dAgri con una tabella di allenamenti ad alta intensità stilata da coach Waldo Kantor e il suo staff, con un occhio particolare ai dettagli tattici. In questa settimana divisa tra sala pesi e taraflex - oltre alle consuete esercitazioni tecniche - la squadra sta curando in particolar modo le situazioni di contrattacco, uno degli elementi in cui si è sofferto di più a Prata di Pordenone e, dunque, ritenuto chiave in vista di una sfida che si preannuncia combattuta ed estremamente equilibrata.



Dopo la partita in Friuli, ci siamo ritrovati tutti insieme martedì e abbiamo esaminato la prestazione, consapevoli di aver giocato una buona pallavolo nonostante il risultato  lanalisi del centrale Gabriele Tognoni nel punto stampa  abbiamo peccato in alcuni fondamentali, ma laver tenuto botta in un campo difficile come Prata è stata una positiva iniezione di fiducia. La lezione ci è servita per capire che, giocando alla morte fino allultimo pallone, possiamo davvero fare la differenza, già a partire da domenica prossima.



Il 25enne originario di Alessandria, alla seconda stagione in maglia biancorossa e tra i grandi protagonisti della cavalcata promozione, è consapevole di avere al suo fianco anche questanno dei compagni molto uniti, dentro e fuori dal campo: I nuovi arrivati si sono inseriti perfettamente sia nel gruppo squadra che in città. Sin dai primi giorni di ritiro abbiamo capito che fossimo un collettivo solido, questo si è visto anche nei momenti più difficili a Prata: è innegabile che lunità di intenti è la chiave per far bene in allenamento e ad ogni partita.



Domenica a Villa dAgri arriverà una Campi Reali Cantù determinata e vogliosa di rivalsa al pari della Rinascita, avendo perso allesordio in casa (1-3) contro la Virtus Aversa pur non demeritando: Dobbiamo essere bravi ad affrontarla nel modo giusto e senza timori reverenziali  conclude Tognoni - conosciamo qualche giocatore già incrociato lo scorso anno in Serie A3 e riabbracceremo con piacere il nostro ex palleggiatore Federico Bonacchi. Ci aspettiamo una partita combattutissima, cercheremo di fare il massimo e di portare a casa un risultato positivo davanti a un palazzetto che immaginiamo tutto esaurito.