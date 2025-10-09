HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Rinascita Lagonegro, Sperotto: "Stiamo lavorando con estrema concentrazione"

9/10/2025



Mancano dieci giorni allinizio del campionato di Serie A2 Credem Banca e la Rinascita Volley Lagonegro prosegue la preparazione con concentrazione e buone sensazioni generali.

Dopo la presentazione ufficiale della squadra, avvenuta domenica scorsa al BHotel di Lagonegro, che ha ha acceso lentusiasmo del pubblico e sancito lavvio simbolico della nuova stagione, il gruppo guidato da coach Waldo Kantor ha ripreso il lavoro in palestra con un programma fitto e mirato, calibrato per arrivare pronta al debutto stagionale di domenica 19 ottobre a Prata di Pordenone.

In questa settimana lo staff ha previsto allenamenti quotidiani nel pomeriggio, con sedute di tecnica e situazioni di gioco reali, mentre venerdì la squadra si allenerà di mattina. Il tecnico argentino si sta concentrando sui meccanismi di squadra, lavorando su sincronismi, tempi di uscita del palleggio e precisione nei movimenti collettivi. Oltre al consueto potenziamento fisico, essenziale per affrontare al meglio la stagione, ogni esercitazione viene pensata per riprodurre situazioni di gara, con lobiettivo di consolidare lintesa tra reparti e aumentare la velocità nelle transizioni. Particolare attenzione è rivolta al coordinamento tra muro e difesa, oltre che alla gestione dei break point, elementi fondamentali per mantenere continuità e lucidità nei momenti chiave delle partite.

Non sono mancati attimi di inciampo, come ad esempio la rottura del menisco sinistro di Andrea Pegoraro (già in fase di pieno recupero) e altri acciacchi tipici di una preparazione precampionato, ma a conti fatti la squadra ha risposto molto bene alle sollecitazioni dello staff: La preparazione ha avuto dei momenti un po in salita, con qualche sfortuna e alcuni infortuni che ci hanno complicato il percorso, ma sono sicuro che tutto questo ci renderà più forti e più uniti  ha ammesso il palleggiatore Lorenzo Sperotto nel punto stampa - In momenti così preferisco guardare a quello che abbiamo: una Società che ci sostiene ogni giorno e dei tifosi che non smettono mai di farci sentire il loro calore.

Il regista veneto, uno tra i giocatori confermati dal Club dopo la splendida cavalcata promozione, ha tracciato un bilancio sulla fase di pre-season, ormai giunta al rettilineo conclusivo in vista dellesordio ufficiale in Friuli: Abbiamo lavorato tanto, con impegno e determinazione, per arrivare pronti allinizio del campionato che ormai è davvero vicino. Limportante sarà affrontare ogni partita con latteggiamento giusto senza guardare troppo avanti, ma rimanendo concentrati su ciò che ci aspetta, una gara alla volta.

Con lesordio ormai alle porte, la Rinascita si prepara dunque a definire ulteriormente il proprio percorso di crescita: dieci giorni per limare, costruire e affinare la forma di un gruppo che non vede lora di tornare protagonista in Serie A2.


ALTRE NEWS

CRONACA

8/10/2025 - Morte Dora Lagreca: il gip deve decidere sullarchiviazione
8/10/2025 - Spese familiari 2024, Federconsumatori: ''In Basilicata servono dati e politiche su misura''
8/10/2025 - Marconia avrà il suo svincolo sulla Basentana: arriva il progetto esecutivo, lavori conclusi entro il 2027
8/10/2025 - Crisi PMC: sindacati chiedono intervento urgente di Stellantis e istituzioni per salvare 95 posti di lavoro

SPORT

9/10/2025 - Rinascita Lagonegro, Sperotto: "Stiamo lavorando con estrema concentrazione"
9/10/2025 - Futsal, Serie B: per il Potenza esordio casalingo contro Brindisi
8/10/2025 - Il Francavilla espugna il Santa Maria e accede ai sedicesimi di Coppa
8/10/2025 - Derby lucano di Coppa allinsegna del turn over

Sommario Cronaca                        Sommario Sport








    

Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo