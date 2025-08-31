È iniziato il primo turno di Coppa Italia di Promozione Basilicata e le prime gare hanno già regalato emozioni e sorprese.

Il Viggiano conquista una preziosa vittoria interna superando lo Sporting Lavello per 2-1. Ospiti in vantaggio al 10 pt con Morelli, ma la reazione gialloverde non si fa attendere: Coiro firma il pareggio al 15 pt e completa la rimonta al 44 st, regalando tre punti fondamentali alla sua squadra.



Spettacolare pareggio tra Ibus Potenza e Pietragalla (2-2) e stesso risultato per Invicta Matera e Polisportiva Tito (2-2), a conferma di un grande equilibrio.



Sorrisi esterni per la Libertas Montescaglioso, che espugna Balvano con un netto 3-0, mentre non riesce limpresa allaltra formazione montese: lIdeale Montescaglioso cade in casa contro la Virtus Genzano per 0-1, decisiva la rete di Gadaleta al 35 pt.



di seguito i risultati

Ibus Potenza 2  2 Pietragalla



Viggiano 2  1 Sporting Lavello



Moliterno 0  0 Miglionico



Invicta Matera 2  2 Polisportiva Tito



Corleto Perticara 3  0 Acs 09



Comprensorio Bradanico 0  1 Murese



Balvano 0  3 Libertas Montescaglioso



Ideale Montescaglioso 0  1 Virtus Genzano