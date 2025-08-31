|
|Coppa Italia Promozione Basilicata: sorridono Viggiano e Libertas, pari per Potenza e Matera
|È iniziato il primo turno di Coppa Italia di Promozione Basilicata e le prime gare hanno già regalato emozioni e sorprese.
Il Viggiano conquista una preziosa vittoria interna superando lo Sporting Lavello per 2-1. Ospiti in vantaggio al 10 pt con Morelli, ma la reazione gialloverde non si fa attendere: Coiro firma il pareggio al 15 pt e completa la rimonta al 44 st, regalando tre punti fondamentali alla sua squadra.
Spettacolare pareggio tra Ibus Potenza e Pietragalla (2-2) e stesso risultato per Invicta Matera e Polisportiva Tito (2-2), a conferma di un grande equilibrio.
Sorrisi esterni per la Libertas Montescaglioso, che espugna Balvano con un netto 3-0, mentre non riesce limpresa allaltra formazione montese: lIdeale Montescaglioso cade in casa contro la Virtus Genzano per 0-1, decisiva la rete di Gadaleta al 35 pt.
di seguito i risultati
Ibus Potenza 2 2 Pietragalla
Viggiano 2 1 Sporting Lavello
Moliterno 0 0 Miglionico
Invicta Matera 2 2 Polisportiva Tito
Corleto Perticara 3 0 Acs 09
Comprensorio Bradanico 0 1 Murese
Balvano 0 3 Libertas Montescaglioso
Ideale Montescaglioso 0 1 Virtus Genzano
