Coppa Italia Promozione Basilicata: sorridono Viggiano e Libertas, pari per Potenza e Matera

31/08/2025



È iniziato il primo turno di Coppa Italia di Promozione Basilicata e le prime gare hanno già regalato emozioni e sorprese.
Il Viggiano conquista una preziosa vittoria interna superando lo Sporting Lavello per 2-1. Ospiti in vantaggio al 10 pt con Morelli, ma la reazione gialloverde non si fa attendere: Coiro firma il pareggio al 15 pt e completa la rimonta al 44 st, regalando tre punti fondamentali alla sua squadra.

Spettacolare pareggio tra Ibus Potenza e Pietragalla (2-2) e stesso risultato per Invicta Matera e Polisportiva Tito (2-2), a conferma di un grande equilibrio.

Sorrisi esterni per la Libertas Montescaglioso, che espugna Balvano con un netto 3-0, mentre non riesce limpresa allaltra formazione montese: lIdeale Montescaglioso cade in casa contro la Virtus Genzano per 0-1, decisiva la rete di Gadaleta al 35 pt.

di seguito i risultati
Ibus Potenza 2  2 Pietragalla

Viggiano 2  1 Sporting Lavello

Moliterno 0  0 Miglionico

Invicta Matera 2  2 Polisportiva Tito

Corleto Perticara 3  0 Acs 09

Comprensorio Bradanico 0  1 Murese

Balvano 0  3 Libertas Montescaglioso

Ideale Montescaglioso 0  1 Virtus Genzano


