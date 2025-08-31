È andato in scena lottavo di finale di Coppa Italia di Basilicata con le gare di andata, che hanno subito regalato alcuni colpi di scena grazie a diverse vittorie in trasferta.



La Santarcangiolese cade in casa contro il Melfi, che vince in rimonta per 2-1.

Reti: 20 pt Cirelli (S), 37 st Marinelli (M), 46 st Fontana (M).



Colpo esterno anche del Paternicum, che espugna Lagonegro per 1-0 grazie al gol di Mecca al 27 st.



Successo in trasferta per il Matera Città dei Sassi, che gioca con il titolo del Montescaglioso e supera il Tricarico Pozzo di Sicar per 2-0 con le reti di Aprile e Picci.



Il Policoro sfrutta il fattore campo e supera di misura il San Cataldo per 1-0, grazie al gol di Valluzzi al 20 st.



Vittoria netta della Vultur, che batte il Real Chiaromonte per 2-0 e dell'Angelo Cristofaro che batte il Montalbano per 5 a 0



Di seguito tutti i risultati:



Atletico Montalbano 0  5 Angelo Cristofaro Oppido



C.S. Vultur 2  0 Real Chiaromonte



Elettra Marconia 0  0 Avigliano Calcio



Lagonegro 1929 0  1 Paternicum



Lykos Tolve 3  1 Brienza Calcio



Policoro Calcio 1  0 Calcio San Cataldo



Santarcangiolese 1  2 Melfi 1929



Tricarico Pozzo Di Sicar 0  2 Montescaglioso (Matera Città dei Sassi)