Coppa Italia di Basilicata: sorprese negli ottavi di andata, colpi esterni per Melfi, Paternicum e Matera

31/08/2025



È andato in scena lottavo di finale di Coppa Italia di Basilicata con le gare di andata, che hanno subito regalato alcuni colpi di scena grazie a diverse vittorie in trasferta.

La Santarcangiolese cade in casa contro il Melfi, che vince in rimonta per 2-1.
Reti: 20 pt Cirelli (S), 37 st Marinelli (M), 46 st Fontana (M).

Colpo esterno anche del Paternicum, che espugna Lagonegro per 1-0 grazie al gol di Mecca al 27 st.

Successo in trasferta per il Matera Città dei Sassi, che gioca con il titolo del Montescaglioso e supera il Tricarico Pozzo di Sicar per 2-0 con le reti di Aprile e Picci.

Il Policoro sfrutta il fattore campo e supera di misura il San Cataldo per 1-0, grazie al gol di Valluzzi al 20 st.

Vittoria netta della Vultur, che batte il Real Chiaromonte per 2-0 e dell'Angelo Cristofaro che batte il Montalbano per 5 a 0

Di seguito tutti i risultati:

Atletico Montalbano 0  5 Angelo Cristofaro Oppido

C.S. Vultur 2  0 Real Chiaromonte

Elettra Marconia 0  0 Avigliano Calcio

Lagonegro 1929 0  1 Paternicum

Lykos Tolve 3  1 Brienza Calcio

Policoro Calcio 1  0 Calcio San Cataldo

Santarcangiolese 1  2 Melfi 1929

Tricarico Pozzo Di Sicar 0  2 Montescaglioso (Matera Città dei Sassi)


