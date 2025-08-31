|
|Coppa Italia di Basilicata: sorprese negli ottavi di andata, colpi esterni per Melfi, Paternicum e Matera
31/08/2025
|È andato in scena lottavo di finale di Coppa Italia di Basilicata con le gare di andata, che hanno subito regalato alcuni colpi di scena grazie a diverse vittorie in trasferta.
La Santarcangiolese cade in casa contro il Melfi, che vince in rimonta per 2-1.
Reti: 20 pt Cirelli (S), 37 st Marinelli (M), 46 st Fontana (M).
Colpo esterno anche del Paternicum, che espugna Lagonegro per 1-0 grazie al gol di Mecca al 27 st.
Successo in trasferta per il Matera Città dei Sassi, che gioca con il titolo del Montescaglioso e supera il Tricarico Pozzo di Sicar per 2-0 con le reti di Aprile e Picci.
Il Policoro sfrutta il fattore campo e supera di misura il San Cataldo per 1-0, grazie al gol di Valluzzi al 20 st.
Vittoria netta della Vultur, che batte il Real Chiaromonte per 2-0 e dell'Angelo Cristofaro che batte il Montalbano per 5 a 0
Di seguito tutti i risultati:
Atletico Montalbano 0 5 Angelo Cristofaro Oppido
C.S. Vultur 2 0 Real Chiaromonte
Elettra Marconia 0 0 Avigliano Calcio
Lagonegro 1929 0 1 Paternicum
Lykos Tolve 3 1 Brienza Calcio
Policoro Calcio 1 0 Calcio San Cataldo
Santarcangiolese 1 2 Melfi 1929
Tricarico Pozzo Di Sicar 0 2 Montescaglioso (Matera Città dei Sassi)
CRONACA
SPORT
