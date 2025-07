Basilicata Coast to Coast è lieta di comunicare l’organizzazione del secondo torneo estivo nell’ambito della 5^ edizione della Coppa Antonio Statuto, rassegna regionale di basket 3x3 destinata alle categorie senior e giovanili. Dopo il torneo di Metaponto, la tappa di Bernalda, in programma Sabato 26 e Domenica 27 Luglio presso il Simba Park (Via Giacomo Puccini) è riservata alle seguenti categorie di riferimento: Senior M/F fino al 2006; U18 2007/8/9/10; U16 2009/10/11; U14 2011/12).







Sabato 26 a partire dalle ore 16.30 scenderanno in campo le categorie maschili, Domenica 27 con inizio allo stesso orario, le analoghe categorie femminili.







Come di consueto, le tappe di livello Classic sono inserite all’interno del circuito 3x3 Estathè Italia e consentiranno di acquisire punti per il ranking nazionale che consentirà alle migliori squadre di ciascuna categoria di partecipare alle Finali Nazionali di Riccione in programma da Mercoledì 30 Luglio a Sabato 2 Agosto con in palio i titoli nazionali di categoria.