Il Team Bykers Viggiano ha programmato per domenica 18 maggio l’ottava edizione del Trofeo XCO delle Due Pinete, un evento di risonanza nazionale che porta a Viggiano il meglio della mountain bike a livello giovanile.



Quest’anno, la manifestazione entra a far parte del prestigioso circuito XCO Borbonica Cup, promosso e condiviso dalla Federazione Ciclistica Italiana. Nasce con l’obiettivo di incentivare e sviluppare le attività giovanili nel Sud Italia e vede coinvolte le regioni Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, ognuna rappresentata da una società organizzatrice di riferimento.



Il Team Bykers Viggiano conferma la sua consolidata esperienza nell’allestimento di manifestazioni: dalla mountain bike in primavera ed estate, fino al ciclocross nei mesi autunnali e invernali.



Il percorso di 3,5 chilometri si snoda tra due pinete, con una parte tecnica caratterizzata dall’alternarsi di sentieri stretti e impegnativi, seguiti da tratti cittadini per poi raggiungere l’altra pineta, con tratti veloci e altre sezioni tecniche che richiederanno massima concentrazione e abilità. Un tracciato che ha ospitato un altro evento di rilievo come la Coppa Italia Giovanile nell’estate del 2022, con la partecipazione delle migliori rappresentative regionali d’Italia.



PROGRAMMA GARE 18 MAGGIO



Ore 9:30 - Gara 1: G6 M/F



Ore 10:00 - Gara 2: Esordienti M/F 1° e 2° anno (partenze separate)



Ore 11:00 - Gara 3: Allievi M/F 1° e 2° anno (partenze separate)



Ore 12:15 - Gara 4: Junior M/F, Under 23 F, Elite F, Amatori M3-M4-M5-M6-M7-M8-MW (partenze separate)



Ore 13:45 - Gara 5: Elite, Under 23, Amatori ELMT-M1-M2 (partenze separate)