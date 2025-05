L’Olimpia Sport Village di Salerno si è aggiudicata il 3° Meeting nazionale di nuoto “Mauro Tartaglia”- Città di Melfi, organizzato dalle società Hydrosport e Nettuno con il contributo di Decor Style, Gisa, Salati Preziosi, e tenutosi, lo scorso week end, nella piscina comunale intitolata proprio all’educatore, amministratore pubblico e animatore civile melfitano.

La società campana ha preceduto, nel punteggio finale, i conterranei della Check-up Rari Nantes e la società lucana Hydrosport. Più di 150 gli atleti partecipanti, in rappresentanza di 12 società provenienti da Puglia, Basilicata e Campania, appartenenti alla categoria Esordienti A e B.

Oltre 100 le gare cronometrate disputate, nei 4 stili di nuoto, con particolare spettacolarità delle staffette conclusive miste. Ci sono stati molti e consistenti miglioramenti dei primati personali delle categorie interessate sottolineati dagli applausi del folto pubblico che ha gremito gli spalti della piscina di Melfi.

Una festa sportiva che ha ricevuto il plauso dei vertici del Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto di Basilicata. “Siamo molto soddisfatti – afferma il presidente Roberto Urgesi- non solo dell’impegno e dei risultati ottenuti da tutti gli atleti che hanno gareggiato, ma anche della partecipazione delle società e del numeroso pubblico che ha seguito con entusiasmo le gare. Un aspetto questo importante che conferma come lo sport, il nuoto in questo caso, può alimentare un turismo sportivo che ha positive ricadute in termini economici e di immagine sul territorio. Se ciò è accaduto in occasione di questo meeting, dedicato all’indimenticato educatore Mauro Tartaglia, lo si deve in primis al grande lavoro svolto dalle società Hydrosport e Nettuno che hanno organizzato splendidamente l’evento e alla collaborazione della famiglia Tartaglia alla quale ci lega un patrimonio valoriale comune”.

“Siamo soddisfatti di come si è svolta questa terza edizione del meeting nazionale di nuoto –dichiarano Mauro Fortarezza della Hydrosport e Giuseppe Perrotta della Nettuno-. Dal punto di vista sportivo il terzo posto conquistato dalla Hydrosport, nella classifica a squadre, e i buoni piazzamenti ottenuti dai nostri atleti testimonia l’ottimo lavoro che stiamo svolgendo con i nostri tecnici. Se anche in questa occasione siamo riusciti ad organizzare una bella e partecipata manifestazione sportiva lo si deve al lavoro svolto dai nostri staff e alla sinergia tra tutte le componenti che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento. Un ringraziamento particolare alla Fin Basilicata che, come sempre, ci ha dimostrato la sua fattiva vicinanza”.

Il 3° Meeting nazionale di nuoto “Mauro Tartaglia” –Città di Melfi si era aperto sabato scorso con il campionato regionale di nuoto paralimpico organizzato dalla società Athena club Melfi in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali di Basilicata e il Comitato Italiano Paralimpico di Basilicata. “E’ stato un piacere partecipare a questa manifestazione nel ricordo di Mauro Tartaglia, una personalità poliedrica che ha fatto dell’inclusione una delle sue ragioni di vita soprattutto come educatore – sostiene il presidente del CIP Gerardo Zandolino-. Un ringraziamento particolare va alla Fisdir del presidente Iallorenzi, alla società organizzatrice di Vincenzo Sonnessa, ai gestori dell’impianto, all’amministrazione comunale e alla famiglia Tartaglia per l’egregio lavoro svolto. L’impegno è quello di migliorare sempre di più la parte paralimpica dell’evento magari con un profilo interregionale”.

Soddisfazione per per il buon esito del partecipato e riuscito evento è stato espresso dalla famiglia Tartaglia. "Vedere giovanissimi atleti impegnarsi, competere e non perdere mai il sorriso - hanno sottolineato Nicola, Roberta e Gianluca, figli di Mauro- è l’immagine più bella di questa terza edizione dell’evento dedicato a nostro padre. Sappiamo il lavoro organizzativo che c’è dietro questa manifestazione ed è per questo che ringraziamo le società organizzatrici, i loro staff, e gli attori che, a vario titolo, hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento. A tutte le Federazioni e Comitati coinvolti va la nostra gratitudine per la vicinanza e la sensibilità dimostrataci”.

Al termine dell'evento sportivo premiazioni e riconoscimenti per le squadre e per i singoli protagonisti effettuate dal presidente Fin di Basilicata Roberto Urgesi, dal presidente del Cip Basilicata Gerardo Zandolino, dal presidente della società Hydrosport Mauro Fortarezza, dalle assessore comunali Adriana Gallo e Pamela Montanarella, dal presidente del Csi di Melfi Geardo Quaratiello e dalla famiglia Tartaglia.