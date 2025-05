Cala il sipario sul Campionato Serie D. Domenica 4 maggio alle 15.00 si giocano le partite della 34^ e ultima giornata della Quarta Serie Nazionale, la 38^ dei Gironi A, B e C. Il turno si apre con due anticipi al sabato. Terminata la fase regolare spazio alla post season con i Play Off, i Play Out e la Poule Scudetto. Unica eccezione il Girone D con cinque partite della 34^ Giornata posticipate all’11 Maggio per motivi regolamentari. A seguito della calendarizzazione al 6 maggio da parte della Corte d’Appello Federale del dibattimento relativo al ricorso presentato dalla società Zenith Prato avverso la penalizzazione inflitta dal Tribunale Federale Nazionale, e al fine di garantire la contemporaneità delle gare con diretto interesse di classifica, il Dipartimento Interregionale ha posticipato all'11 maggio cinque gare del Girone D in programma nell'ultima giornata di campionato: si tratta di Corticella-Sasso Marconi, Lentigione-Sammaurese, United Riccione-San Marino, Tau Altopascio-Pistoiese e Zenith Prato-Piacenza, tutte in programma alle ore 15.



Anticipi

Sabato 3 Maggio alle 15.00 si giocano Novarmentin-Asti (A) e Terracina-Puteolana (G).



Variazioni di orario

La giornata di domenica si concluderà alle 15.30 con la gara del Girone I Vibonese-Paternò.



Variazioni di campo

ChievoVerona-Nuova Sondrio (B) si disputa allo stadio comunale di Sona (Vr), United Riccione-San Marino (D) allo stadio di Riccione e Atletico Ascoli-Sora (F) al “Del Duca” di Ascoli Piceno.



A porte chiuse

Sangiuliano-Palazzolo (B) si gioca a porte chiuse al campo di San Giuliano Milanese (Mi) per motivi di pubblica sicurezza riguardante l’impianto della società ospitante. A porte chiuse anche Brindisi-Francavilla per la squalifica del campo comminata dal Giudice Sportivo.



L’Aquila-Teramo in diretta su Vivo Azzurro TV

Lo scontro diretto per il 2^ posto del Girone F L’Aquila-Teramo (34^ e ultima Giornata), in programma domenica 4 Maggio alle 15.00 allo stadio Gran Sasso D’Italia “Italo Acconcia”, sarà trasmesso in diretta streaming su vivoazzurrotv.it, la piattaforma OTT della FIGC Vivo Azzurro. E’ l’ultima chiamata per la piazza d’onore ai Play Off con il Teramo che deve difendere il 2^ posto dall’Aquila distante solo un punto.

CLICCA QUI e registrati gratuitamente su VIVO AZZURRO TV

COME VEDERE VIVO AZZURRO TV - Per non perdere neanche un'emozione del Campionato d’Italia basterà scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente a Vivo Azzurro TV, con la possibilità anche di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente dell'inizio delle partite. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito https://www.vivoazzurrotv.it/.



Per ricevere tutte le news sulla Serie D iscriviti al canale telegram ufficiale https://t.me/serieDofficial







Le designazioni arbitrali



Girone A: Bra-Sanremese (Montevergine, Ragusa), Derthona-Vado (Pascali, Pistoia), Vogherese-Oltrepò (Pascuccio, Ariano Irpino), Cairese-Ligorna (Buzzone, Enna), Chieri-Borgaro Nobis (Toselli, Gradisca d'Isonzo), Chisola-Fossano (Zadrima, Pistoia), Gozzano-Città Di Varese (Milone, Barcellona Pozzo di Gotto), Lavagnese-Saluzzo (Illiano, Napoli), Novaromentin-Asti (Spinelli, Cuneo).



Girone B: Breno-Arconatese (Leone, Avezzano), Club Milano-Fanfulla (Iorfida, Collegno), Desenzano-Castellanzese (Ammannati, Firenze), Chievoverona-Nuova Sondrio (Ciaravolo, Torre del Greco), Folgore Caratese-Vigasio (Papi, Prato), Ospitaletto-Crema (Dallagà, Rovigo), Pro Sesto-Ciliverghe Mazzano (Pica, Roma 1), San Giuliano-Palazzolo (Vazzano, Catania), Sant’Angelo-Casatese Merate (Comito, Messina), Varesina-Magenta (Borello, Nichelino).



Girone C: Mestre-Portogruaro (Caresia, Trento), Campodarsego-Adriese (Scarati, Termoli), Caravaggio-Luparense (Barbetti, Arezzo), Chions-Calvi Noale (Caggiari, Cagliari), Cjarlins Muzane-Lavis (Galligani, Pistoia), Dolomiti Bellunesi-Brian Lignano (Morello, Tivoli), Montecchio Maggiore-Brusaporto (Laganaro, Genova), Treviso-Este (Zini, Udine), Villa Valle-Real Calepina (Naselli, Catania), Virtusciseranobergamo-Bassano Virtus (Balducci, Empoli).



Girone D: Cittadella Vis S.Paolo-Tuttocuoio (Gambacurta, Enna), Fiorenzuola-Prato (Pelaia, Pavia), Forlì-Imolese (Salvatori, Macerata), Progresso-Ravenna (Schifone, Taranto)[diretta teleromagna].



Girone E: Fezzanese-Ghiviborgo (Chirnoaga, Tivoli), Figline-Livorno (Polizzotto, Palermo)[diretta Granducato tv], Follonica Gavorrano-Seravezza (Macrina, Reggio Calabria), Fulgens Foligno Ac A.S.D.-Poggibonsi S.R.L. (D'Andria, Nocera Inferiore), Ostia Mare-Aquila Montevarchi (Zito, Rossano), San Donato Tavarnelle-Flaminia Civitacastellana (Teghille, Collegno), Sangiovannese-Terranuova Traiana (Guitaldi, Rimini), Sporting Trestina-Orvietana (Palmieri, Avellino)[differita teleorvieto due], Grosseto-Siena (Branzoni, Mestre)[diretta Canale 3 Toscana Studio 3].



Girone F: Roma City-Vigor Senigallia (Cortese, Bologna), Avezzano-Ancona (Meta, Vicenza), Atletico Ascoli-Sora (Palma, Napoli), Castelfidardo-Fermana (Brozzoni, Bergamo), Forsempronese-Città Di Isernia (Spera, Barletta), L’Aquila-Città Di Teramo (Ismail, Rovereto)[diretta vivoazzurrotv.it – differita LAQ Abruzzia Tv], Notaresco-Chieti (Mirri, Savona)[diretta Rete 8], Recanatese-Termoli (Tierno, Sala Consilina), Sambenedettese-Civitanovese (Faye, Brescia)[differita TVP Italy].



Girone G: Atletico Lodigiani-Atletico Uri (Moncalvo, Collegno), Sarrabus Ogliastra-Sarnese (Martini, Valdarno), Cassino-Guidonia Montecelio (Cipriano, Torino), Olbia-Gelbison (Giannì, Reggio Emilia), Paganese-Latte Dolce Sassari (Zantedeschi, Verona), Real Monterotondo-Anzio (Raineri, Como), Savoia-Cynthialbalonga (Quartararo, Firenze), Terracina-Flegrea Puteolana (Battistini, Lanciano), Trastevere-Ilvamaddalena (Colombi, Livorno).



Girone H: Brindisi-Francavilla (Gambirasio, Bergamo), Casarano-Ischia (Scicolone, San Donà di Piave)[differita Canale 85 Antenna Sud Teleregione – Diffusione Stereo – supporters-casarano.it - teleischia], Città Di Fasano-Nardò (Tedesco, Battipaglia), Virtus Francavilla-Ugento (Ferrara, Roma 2), Martina-Manfredonia (Scarpati, Formia), Matera-Nocerina (Skura, Jesi)[diretta forzanocerina.it], Palmese-Fidelis Andria (Kurti, Mestre)[diretta Telesveva], Acerrana-Gravina (Piccolo, Pordenone), Angri-Costa D'Amalfi (Colazzo, Casarano).



Girone I: Castrumfavara-Città Di S.Agata (Tassano, Chiavari), Pompei-Enna (Castelli, Ascoli Piceno), Locri-Acireale (Cavacini, Lanciano), Nissa-Licata (Ravara, Valdarno), Nuova Igea Virtus-Siracusa (Sciolti, Lecce)[diretta TRIS Siracusana Color], Sancataldese-Reggina (Aloise, Voghera)[diretta Canale 14 Reggio Tv], Scafatese-Ragusa (Rago, Moliterno), Vibonese-Paternò (Collier, Gallarate).