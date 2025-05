Intensa attività per il sodalizio Mtb Extreme Val d’Agri impegnato in un lungo e meticoloso lavoro nei giorni precedenti per allestire il Trofeo Tre Colline in programma domenica 4 maggio a Marsico Nuovo.



La manifestazione è valida come prova del campionato regionale FCI Basilicata, solo le categorie esordienti, allievi e juniores confermando il prestigio dell’evento, oltre a tenere a battesimo il neonato circuito regionale delle gare cross country XCO Lucus Ameni Basilicata.



Il gruppo Mtb Extreme Val d’Agri ha iniziato la propria attività a luglio 2024, con l’esordio organizzativo alla Coppa San Berardino dedicata ai giovanissimi. Un debutto che ha mostrato fin da subito impegno, passione e attenzione per il territorio.



Dopo un breve tratto su asfalto, il circuito si snoda lungo il tratturo Aurigianni, un percorso sterrato naturale ondulato che si estende per circa 3 km, alternando tratti di sterrato e passaggi nel centro storico. Verso la fine del tracciato, una breve discesa richiederà particolare attenzione da parte dei partecipanti. Il percorso prosegue poi lungo l’argine del fiume Agri: attraversando un ponte per alternare le sponde, si giunge alla parte più impegnativa della gara, caratterizzata da una salita di 400 metri con pendenza media del 15% e punte che raggiungono il 30% .



Superato questo muro, si attraversa nuovamente il centro storico, dove sarà allestita l’area rifornimento, prima di far ritorno al traguardo situato in via San Donato dove ci sarà la partenza alle 9:30.



In funzione del numero di partecipanti e delle categorie presenti, saranno organizzate più partenze per garantire il regolare svolgimento della competizione.







BICIMPARO METAPONTO



Appuntamento a sabato 3 maggio col recupero di BICIMPARO – Kinder Joy of Moving con le squadre giovanili di ciclismo under 13 a Metaponto Borgo. Dalle 16:00, in viale Orazio Flacco, in poi le gare di abilità-sprint nelle quali verranno scelti i migliori quattro giovani ciclisti lucani (compresa una donna), tra le categorie G1-G6, da portare a metà giugno alla finale di Viareggio in occasione del Meeting Nazionale dei Giovanissimi.