L段ntenso mese di gennaio della Rinascita Volley Lagonegro si chiude con l段mpegno casalingo al Palasport di Villa d但gri contro l但vimecc Modica, in programma domani pomeriggio alle ore 16.00 (sesta giornata di ritorno della serie A3 Credem Banca). Reduci dalla brillante vittoria ottenuta contro la Sieco Service Ortona, capitan Fortunato e compagni hanno come unico obiettivo la continuit di gioco e di risultati, per arrivare pi in alto possibile in classifica al turno di riposo previsto per il prossimo weekend. Classifica che vede la Rinascita occupare il momentaneo quarto posto con 26 punti, dietro la capolista Romeo Sorrento (35), la JV Gioia del Colle (31) e la Domotek Reggio Calabria (29).



La squadra siciliana guidata da coach Enzo Di Stefano, alla sesta stagione consecutiva in serie A3, ha vissuto un inizio di 2025 tra alti e bassi: tolta la sconfitta con la corazzata calabrese del 26 dicembre, sono arrivate due vittorie consecutive contro Gaia Energy Napoli e Ortona prima del ko al tie-break (con tanti rimpianti) subto dall但urispa Links per la vita Lecce nell置ltimo turno di campionato.



Squadra esperta e solida, l但vimecc si presenter in Basilicata con un organico che coniuga giocatori di comprovata esperienza e giovani di belle speranze: a partire dal capitano, lo schiacciatore Stefano Chillemi, passando per l弛pposto William Padura Diaz (uno dei migliori interpreti del ruolo quest誕nno con i suoi 253 punti messi a referto finora), il talentuoso palleggiatore Pedro Luiz Putini, i centrali Andrea Raso e Daniele Buzzi e l誕ltro schiacciatore Riccardo Capelli. Vincenzo Nastasi, classe 1995, sar deputato a dirigere le operazioni difensive, mentre un altro elemento interessante il giovane centrale Massimiliano Matani (2002), prelevato la scorsa estate dal Lecce.



La sfida sar diretta dai sigg. Davide Morgillo e Enrico Autuori e trasmessa in diretta streaming gratuita sul canale YouTube della Lega Pallavolo di serie A.



徹rtona rappresenta gi il passato le parole di coach Waldo Kantor alla vigilia della partita di domenica scorsa ci teniamo stretto quanto di buono fatto a livello di concentrazione e qualit di gioco. Ma ogni aspetto tecnico-tattico si pu e si deve migliorare in previsione delle partite successive. Ed quello che abbiamo fatto questa settimana, lavorando con intensit e pensando a Modica come un avversario ostico, che ha giocatori uniti da molto tempo con un importante bagaglio di gioco. Per spuntarla avremo bisogno di esprimere le nostre risorse migliori e continuare a tenere alta l'asticella. Rivolgo un saluto e un abbraccio al piccolo Gabriele, lo aspettiamo tutti al Palazzetto.



A margine della partita, infatti, il Club biancorosso ha organizzato un evento benefico per il piccolo Gabriele, un bimbo di quattro anni e mezzo di Marsico Nuovo affetto da una rara patologia genetica, la leucodistrofia di Krabbe. Da quando a Gabriele stata diagnosticata la malattia, lui e la sua famiglia hanno iniziato la partita pi importante: cercare di sconfiggere questo avversario tanto temibile quanto disarmante.



La Societ, i giocatori e i tifosi della Rinascita hanno deciso di abbracciare Gabriele per fargli sentire tutto il calore e l'affetto possibili, con una raccolta fondi a sostegno della ricerca: a Villa d'Agri, oltre a Gabriele, saranno presenti la mamma - la signora Irene - e le varie istituzioni locali.