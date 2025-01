L'Atletico Montalbano non è solo una squadra di calcio, ma un autentico progetto di crescita sportiva e sociale che affonda le sue radici nella valorizzazione dei giovani talenti e nel forte legame con la comunità locale. Il club, attualmente protagonista nel campionato di Promozione in Basilicata, sta costruendo il proprio futuro con ambizione e determinazione. Ne ha parlato il presidente Salvatore Andrisani, sottolineando la filosofia alla base del progetto.



Un progetto fondato sui giovani

"Senza giovani non si può realizzare un progetto vincente che abbia soprattutto continuità", afferma Andrisani. "L'obiettivo è quello di creare una squadra con ragazzi del nostro paese, anche se è davvero difficile, considerando che la nostra comunità conta circa 6.500 abitanti. Per questo siamo spesso costretti a cercare talenti altrove".



L'Atletico Montalbano, infatti, si distingue per avere una delle età medie più basse del campionato, una scelta coraggiosa e lungimirante. "Sono tanti i ragazzi che vengono dall'estero, ma questa è una scelta dovuta anche alle imposizioni della Lega, oltre che alla difficoltà delle squadre meridionali di trovare giovani pronti".

Nonostante le sfide, il club sta lavorando per costruire un settore giovanile solido. "Stiamo costruendo un vivaio importante, anche se con difficoltà legate alle tempistiche e all'impegno economico. Vogliamo continuare a farlo bene, perché investire nei giovani è il miglior impiego possibile nel calcio".



Strategie di crescita e ruolo degli esperti

Per crescere i nuovi giovani talenti, l'Atletico Montalbano adotta una strategia mirata. "La nostra strategia principale è quella di affiancare ai più giovani i giocatori più esperti, in modo che possano indirizzarli e farli crescere con il giusto approccio mentale e tattico", spiega il presidente.

L'arrivo di talenti ben preparati, grazie anche alla collaborazione con la GC Sport Consultants, ha già dato i suoi frutti. "Abbiamo preso tanti giovani forti che hanno già esordito e si sono subito fatti trovare pronti, mettendo in campo ottime prestazioni. Il nostro compito è premiare questi ragazzi, dare loro continuità e farli sentire parte integrante del successo e del futuro dell'Atletico Montalbano".



Obiettivi ambiziosi tra presente e futuro

Attualmente al secondo posto in classifica, l'Atletico Montalbano non nasconde le proprie ambizioni. "Gli obiettivi sono chiari: divertire e far divertire la comunità. Non siamo una società immensa, siamo in sei dirigenti, quindi la nostra forza è soprattutto la coesione e lo stare insieme. La squadra è della comunità, dedichiamo tempo ed energie, spesso sacrificando momenti con le nostre famiglie, per supportarla sia economicamente che sportivamente".

Il sogno? "Puntiamo a vincere il campionato e raggiungere l'Eccellenza, il massimo campionato regionale. Ma sappiamo bene che ogni partita ha la sua storia e che le avversarie non stanno certo a guardare. L'obiettivo principale resta comunque divertirsi e offrire un calcio di qualità".



Lavoro sul brand e progetti futuri

Parallelamente ai successi sul campo, l'Atletico Montalbano lavora anche per costruire la propria identità come club di riferimento nel calcio regionale e non solo. "Stiamo ampliando il nostro raggio d'azione su tutti gli aspetti", spiega Andrisani. "Purtroppo, nei nostri territori ci sono criticità: non abbiamo un grande tessuto imprenditoriale e poche persone possono dedicarsi totalmente al calcio, sia per questioni di tempo che di costi".

Nonostante queste difficoltà, il club sta cercando soluzioni innovative. "Ci stiamo guardando intorno anche fuori regione, ma preferisco non svelare troppo per scaramanzia". Sul fronte del settore giovanile, invece, il presidente rivela collaborazioni importanti: "Abbiamo contatti con squadre di livello nazionale per far crescere i nostri giovani e offrire loro opportunità concrete".



Un progetto basato su passione e sacrificio

L'Atletico Montalbano è molto più di una semplice squadra di calcio: è il simbolo di una comunità che crede nei giovani, nella passione per lo sport e nel valore del sacrificio. Con un mix di talento, dedizione e visione strategica, il club sta costruendo un futuro ambizioso, pronto a scrivere nuove pagine di successo nel calcio regionale. E con una mentalità così solida, il traguardo dell'Eccellenza sembra sempre più vicino.



Gabriele Pio Piccolo