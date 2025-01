Venerdì 17 gennaio, il PalaSinisgalli di Senise si è trasformato in un palcoscenico di emozioni, passione e spirito sportivo, ospitando una giornata di sfide amichevoli e di Campionato tra il Futsal Senise e l'ACS’09 Sant’Arcangelo. L'evento ha avuto luogo tra le categorie dei Piccoli Amici, Primi Calci che si sono affrontate in amichevole e i Pulcini, nella prima giornata di campionato, attirando un incredibile numero di spettatori che ha riempito il palazzetto, creando un'atmosfera vibrante e festosa.



La giornata è cominciata con i Piccoli Amici, dove i giovanissimi atleti hanno dato il massimo sul campo, mostrando talenti e una pura gioia di giocare. Le squadre si sono esibite con entusiasmo, rivelando il vero significato del divertimento e della competizione sana. I sorrisi degli allenatori e dei genitori hanno riempito gli spalti, sottolineando l'importanza di momenti simili nella crescita di questi giovani sportivi.



Successivamente, è stato il turno dei Primi Calci. Anche qui, il livello di impegno e dedizione è stato notevole. I piccoli calcettisti, alcuni dei quali si sono avvicinati per la prima volta al mondo del futsal, hanno dimostrato grande coraggio e voglia di apprendere, affrontando l’avversario con determinazione. I genitori, i parenti e gli spettatori, dal canto loro, non hanno fatto mancare il tifo, contribuendo a creare un'atmosfera di sostegno e amicizia.





La giornata è culminata con la sfida tra i Pulcini, dove le squadra locale ha dato vita a un match entusiasmante, ricco di giocate spettacolari e azioni mozzafiato. L'energia in campo era palpabile e il pubblico, in visibilio, incitava i giovani atleti con applausi e cori. Ogni goal realizzato ha scatenato una reazione di gioia collettiva, un vero e proprio spettacolo di sport giovanile.



Il Futsal Senise, guidato con passione dai mister Nicola Masiello e Giuseppe Castelluccio, ha dimostrato la qualità del progetto, conquistando la vittoria non solo nel match dei Pulcini, anche in tutte le competizioni della giornata. Questo successo ha ulteriormente rinsaldato il legame tra i ragazzi e l'ambiente sportivo del club, rendendo orgogliosi i tifosi e gli allenatori.



Oltre agli aspetti competitivi, ciò che ha realmente brillato durante la giornata è stata l’amicizia tra le due società. Futsal Senise e ACS’09 Sant’Arcangelo hanno messo in primo piano lo spirito di collaborazione e rispetto reciproco, insegnando ai giovani atleti che il vero valore dello sport non riguarda solo le vittorie, ma anche le relazioni che si creano in campo e fuori. La giornata si è conclusa con con abbracci e congratulazioni tra le due squadre, oltre che con uno splendido terzo tempodimostrando che, qualunque fosse il risultato finale, tutti erano vincitori grazie all'amicizia e alla condivisione di una passione comune.



Questo evento non solo ha segnato un'importante tappa per i bambini, ma ha anche lasciato nel cuore di tutti i partecipanti la speranza di un futuro brillante, costellato di successi e belle esperienze sportive. L’entusiasmo dei ragazzi e il supporto delle famiglie hanno creato un’atmosfera che ha reso questa giornata al PalaSinisgalli ben riuscita, da ricordare per tutti gli appassionati di sport a Senise, un esempio perfetto di come lo sport possa unire le persone e costruire legami duraturi.