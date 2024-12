La Rinascita Volley Lagonegro si appresta a chiudere il girone di andata con un appuntamento dal sapore di big match: domani pomeriggio, infatti, arriverà a Villa d’Agri la capolista del Girone Blu di serie A3 Credem Banca, Romeo Sorrento. Fischio d’inizio alle ore 18.00. Sarà una vera e propria prova di maturità per i ragazzi guidati da coach Waldo Kantor: dopo le tre vittorie consecutive con Lecce, Napoli e Castellana Grotte (di cui due lontane dalla Basilicata), la sfida con la prima della classe può effettivamente risultare decisiva per la definitiva svolta in campionato.



La preparazione di questi ultimi giorni si è svolta senza intoppi, capitan Fortunato e compagni – con la serenità dei nove punti incassati in tre partite – hanno svolto regolari sedute di allenamento sotto l’attenta supervisione del tecnico argentino e del suo staff: “In settimana abbiamo lavorato a testa alta, sfruttando l’onta del periodo positivo che stiamo vivendo. La partita contro Sorrento arriva nel momento giusto, e ci vorrà la versione migliore di tutti i giocatori per affrontare i nostri prossimi avversari”.



Ineccepibile, dicevamo, il cammino dei biancoverdi di mister Esposito: percorso netto, nove vittorie in altrettante partite giocate, la qualificazione in Coppa Italia arrivata con largo anticipo, ma soprattutto un gran gioco e una solidità mostrate per tutto l’arco del girone di andata. Il club della costiera, ormai un habituè della categoria, ha costruito quest’estate un roster di indubbie qualità tecniche e fisiche, a partire dal regista – il talentuoso Calogero Tulone – prelevato da San Donà di Piave. Andrea Baldi, classe 2000, è l’opposto da 148 punti segnati finora, mentre in banda si muovono l’esperto Stanislaw Wawrzynczyk e Alberto Pol. Al centro, ecco Stefano Patriarca (classe ’87, l’anno scorso a Ortona che militava in serie A2) e Francesco Fortes, il palermitano con ultime esperienze a Lecce e Sarroch, in Sardegna. A dirigere le operazioni difensive, l’x di turno Davide Luigi Russo, che ha indossato la casacca biancorossa della Rinascita nella stagione 2020/21.



“Abbiamo tanto rispetto per Sorrento – le parole di coach Kantor – ha dimostrato di essere una squadra molto forte e con mentalità vincente: non si vincono così facilmente nove partite consecutive. Ma oltre al rispetto, ci siamo noi. Non dobbiamo assolutamente avere paura perché siamo in grado di giocarcela. Sicuramente sarà una partita difficile, ma non impossibile: al fischio d’inizio partiamo da 0-0 e solo il campo dirà quali sono i veri valori. Fisicamente e mentalmente stiamo benissimo, devo fare i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato il lavoro di questi ultimi giorni: siamo nelle condizioni ideali per esprimere il nostro miglior livello di gioco”.



Al Palasport di Villa d’Agri dirigeranno la sfida i sigg. Giuseppe Resta e Nicola Traversa, Andrea Villano sarà al videocheck, mentre Chiara Zaccagnino sarà la segnapunti.