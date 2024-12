L’anno straordinario di Rebecca Caputo si chiude con la Benemerenza del Coni, la giovanissima ballerina rotondese ha ricevuto ieri il riconoscimento a Potenza a coronamento di dodici mesi di successi.

Campionessa italiana assoluta 2024 per la salsa shine e la bachata shine (gennaio a Riccione); campionessa italiana 2024 salsa shine (luglio a Rimini) e, di poche settimane fa, quarto posto al mondiale WSDF 2024 salsa shine (1 dicembre, Guadalajara, Spagna).

Nel mezzo, nello scorso autunno, anche la partecipazione al talent televisivo di Rai Uno ‘Ballando on the road’ con Milly Carlucci.

Un vero orgoglio per tutta la Basilicata e per i suoi genitori ,soprattutto per il Maestro Francesco Caputo che oltre ad essere il suo papà è anche il suo preparatore e Presidente della scuola di ballo ‘Dance Team Rotonda ’.

Ma per Rebecca le buone notizie non finiscono qui, visto che è entrata a far parte del Team Azzurro della nazionale FIDESM.



