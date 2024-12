C’è anche Iole Esposito, maestra di sci e presidente dello ‘Sci Club’ di Rotonda, tra coloro che ieri hanno ricevuto a Potenza le benemerenze sportive del Coni Basilicata.

“Un riconoscimento che mi rende felice e orgogliosa - spiega Esposito, premiata come tecnico per meriti sportivi - ringrazio il Comitato calabro lucano che mi ha segnalata al Coni. Mi sento ripagata per i sacrifici che, da anni, faccio io assieme ai ragazzi ed ai genitori dello ‘Sci Club’ per proseguire con lo sci e con lo ski roll. Un premio che arriva in un periodo, quello invernale, molto difficile per una serie di fattori, come la viabilità, piuttosto che la mancanza o l’abbondanza di neve, che rendono complicato programmare, e che condivido anche con il Direttivo e tutti i soci dello ‘Sci Club’. Anche perché, da sola, non potrei fare nulla”.

Un riconoscimento che secondo l’allenatrice rotondese arriva da molto lontano, ovvero dall’impegno del padre Tonino - insignito con il distintivo d’oro Fisi, massimo riconoscimento a livello nazionale - fondatore oltre trent'anni fa dello Sci Club di Rotonda e, all’epoca, vero pioniere dello sci nordico in Basilicata.

“Ricordo chi questa strada l’ha tracciata per tutti noi perché, senza i sacrifici di mio padre, non avremmo potuto proseguire né arrivare fino a questo punto”.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it