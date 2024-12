In prossimità delle vacanze natalizie, il campionato di Seconda Categoria, Girone C Basilicata, entra nel vivo con l’11ª giornata, che vedrà affrontarsi le prime due squadre in classifica in una sfida decisiva per il titolo di campione d’inverno, ormai alle ultime battute. Dopo dieci giornate di campionato, trascorse praticamente appaiate, l’ASD Nova Siri 2024 guida la classifica, seguita a due lunghezze dall’ASD Lagonegrese.



Considerando il turno di riposo non ancora osservato dal Nova Siri e i 10 minuti da recuperare nel match contro il Borussia Policoro a causa di vicende note, le due squadre hanno avuto un percorso quasi speculare, rimanendo entrambe imbattute.



Da una parte, il Nova Siri può contare sul talento individuale e il valore tecnico dei suoi calciatori; dall’altra, la Lagonegrese si distingue per la forza di un gruppo solido e coeso. Questi saranno gli ingredienti principali del match verità, in programma domenica 15 dicembre alle ore 14:30, presso lo Stadio V. Favale di Nova Siri.



Classifica aggiornata alla 10ª giornata del campionato di Seconda Categoria, Girone C Basilicata:



Nova Siri Calcio 2024 – 25

Lagonegrese Calcio – 23

Virtus Francavilla – 18

Roccanova – 17

Latronico Calcio – 15

Borussia Eraclea Policoro – 15 una partita in meno

Avis Lauria – 11

Castrum Viggianello – 11

Santarcangiolese Sq. B – 9 una partita in più

Rotonda Calcio – 6 una partita in meno

All Stars United – 5 una partita in meno

Castelsaraceno – 3 una partita in meno

Atletico Senise – 2