Voltare pagina e cambiare definitivamente passo. E’ l’imperativo predominante in casa Rinascita Volley Lagonegro, dopo il recente ko subìto in casa della JV Gioia del Colle che ha relegato i ragazzi di coach Pino Lorizio al sesto posto in classifica.



L’occasione buona si presenta oggi pomeriggio al Palasport di Villa d’Agri, nell’ambito della quinta giornata del campionato di serie A3 Credem Banca: l’avversario è la Sieco Service Ortona guidata da Francesco Denora Caporusso.



La compagine abruzzese sembra aver trovato il passo giusto dopo la sconfitta (3-0) a Sorrento dello scorso 20 ottobre: due vittorie consecutive (contro Gioia del Colle e Modica) e rilancio deciso in graduatoria (quarto posto a quota 7).



Capitan Fortunato e compagni dovranno necessariamente sfoderare una grande prestazione per poter superare un ostacolo arduo e complicato, al cospetto di una delle formazioni retrocesse dalla serie A2 della passata stagione e da inserire obbligatoriamente tra le favorite al salto di categoria.



Confronto interessante in tema di statistiche: se Lagonegro attacca con 296 punti totali di squadra, Ortona risponde con 270. I biancorossi primeggiano nella speciale classifica degli attacchi vincenti (242), gli abruzzesi inseguono a 218. Bella sfida nel fondamentale del muro (41 a 39 a favore della Rinascita), ma nel conto delle ricezioni perfette Ortona è superiore (99 a 76).



I numeri sono soltanto la gustosa anticamera di una partita che si preannuncia intrigante anche per i tanti duelli a cui si assisterà: i top scorer lucani Panciocco e Cantagalli (rispettivamente 80 e 72 punti) se la vedranno con Luca Rossato, 23enne bomber autore di 74 punti finora, Francesco Del Vecchio e soprattutto Leonel Marshall, classe 1979, schiacciatore di enorme esperienza e con un curriculum di tutto rispetto alle spalle, tra cui uno scudetto e una Supercoppa Italiana conquistati con la maglia di Piacenza nel 2009/2010. Guidata in regia da Riccardo Pinelli, la formazione ortonese si presenterà con il comparto centrale formato da Lorenzo Pasquali (9 muri punto per lui) e Alessandro Arienti, mentre nel ruolo di libero schiererà il giovanissimo Vittorio Broccatelli, classe 2005.



Non mancheranno gli ex, a partire proprio dal tecnico di Ortona, Denora Caporusso, che ha indossato i panni del secondo allenatore a Lagonegro tra il 2015 e il 2019. Esperienza in Basilicata anche per lo schiacciatore pugliese Del Vecchio (stagione 2018/19), mentre hanno fatto il percorso inverso Diego Cantagalli (2020/21 e 2023/24), Gabriele Tognoni (2023/24) e Gianmarco Vindice (2022/23).



“Questa settimana i ragazzi hanno dato tutto come sempre, con generosità e notevole disponibilità – le parole di coach Lorizio – A Gioia abbiamo avuto un calo tecnico che merita le nostre attenzioni: bisogna imparare a rimanere in partita anche quando si gioca male, stiamo lavorando duramente su questo aspetto. Detto questo, Gioia è un incidente di percorso che abbiamo già messo alle spalle: siamo già avanti. Ortona sta vivendo un momento di piena fiducia per gioco e risultati, dunque sarà un’altra battaglia da affrontare con personalità e orgoglio”.