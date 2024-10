L’annuale appuntamento dei Giochi Nazionali Trapiantati e Dializzati torna a Roma dal 4 al 6 ottobre 2024, presso il Centro di Preparazione Paralimpica "Tre Fontane". L'evento, giunto alla XXXII edizione per i trapiantati e alla XXIX per i dializzati, rappresenta un’importante occasione per promuovere lo sport come strumento di rinascita per le persone sottoposte a trapianto o in dialisi.



Atleti come Angelo Panio, trapiantato di rene da 32 anni e residente a Bernalda, due volte campione mondiale nel 2019 a Newcastle e nel 2024 in Australia, con numerose vittorie in competizioni nazionali ed europee, e Francesco Fiore, trapiantato di rene e cuore e residente a Matera, che ha conquistato il terzo posto nel tennis singolare e doppio ai mondiali in Australia dello scorso anno, gareggeranno in diverse discipline. Entrambi testimoniano come lo sport possa migliorare la qualità della vita post-trapianto.



L'evento celebra il valore della donazione di organi, che offre a molti la possibilità di tornare a vivere pienamente. Il messaggio centrale dell’iniziativa è "Il trapianto è vita", sottolineando l'importanza di dire “sì” alla donazione, un gesto di grande generosità che ridà speranza a chi attende un organo. I risultati del 2023 confermano l’efficacia della rete trapiantologica italiana, che ha raggiunto livelli record con oltre 4.462 trapianti di organi effettuati. Tuttavia, persistono difficoltà, come le opposizioni alla donazione che, soprattutto in regioni come la Basilicata, rimangono elevate, limitando le possibilità di cura per oltre 8.000 pazienti ancora in lista d’attesa. In Basilicata, infatti, nel 2023 sono stati effettuati solo 6 prelievi di organi da cadavere, con un tasso di 5,5 prelievi per milione di abitanti, mentre le opposizioni alla donazione sono al 37,5%, un dato ancora troppo alto.



Le manifestazioni sportive nazionali sono organizzate annualmente da ANED (Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto).



lasiritide.it