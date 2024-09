La terza giornata di Eccellenza regala il primo allungo in solitaria in classifica all'Avigliano, che batte la Vultur con un punteggio di 3-2 in una sfida ricca di gol. Tutto accade nel primo tempo: Troiano apre le marcature per gli aviglianesi, ma il pareggio arriva al 22' con Grasso. I padroni di casa allungano nuovamente al 30' con Guglielmi, mentre al 40' Catenacci ristabilisce l'equilibrio per la Vultur. Tuttavia, il pari dura poco: al 45' Troiano segna il gol vittoria per l'Avigliano.



Il Marconia pareggia in casa contro il Brienza 0-0, perdendo così l'occasione di mantenere il primato, mentre il Tricarico stravince a Venosa con un netto 6-1, raggiungendo il secondo posto in classifica. Vittoria in trasferta per il San Cataldo a Paterno, mentre la Santarcangiolese continua a vivere un momento difficile, venendo sconfitta in casa dall'Oppido per 2-1.



In questa terza giornata di Eccellenza Lucana sono state segnate 22 reti, con 13 gol realizzati in trasferta. Sette le vittorie e un pareggio, di cui quattro in trasferta. Di seguito i risultati:



Avigliano Calcio 3-2 C.S. Vultur

Elettra Marconia 0-0 Brienza Calcio

Ferrandina 17890 0-1 Melfi 1929

Il Melfi 1929 esce vittorioso sul campo del Ferrandina grazie a un gol decisivo di F. Potenza.

Lavello 1-0 Montescaglioso Calcio

Il Lavello conquista una vittoria di misura grazie al gol di M. Tavarone, arrivato nei minuti finali al 42' del secondo tempo.

Lykos Tolve 3-1 Pomarico

A segno per il Tolve P. Capriati, M. Campolongo e M. Giosa; l'unico gol per il Pomarico è stato realizzato da S. Manneh.

Oraziana Venosa 1-6 Tricarico

A. Olguin ha rubato la scena con una tripletta, mentre L. Crocco ha segnato una doppietta (uno dei gol su rigore). D. Araujo ha chiuso la goleada per il Tricarico, con l'unico gol per il Venosa segnato da L. Pavani.

Paternicum 0-1 Calcio San Cataldo

Il match è stato deciso dal gol di F. Lorusso.

Santarcangiolese 1-2 Angelo Cristofaro Oppido

RETI: 10' PT Possidente, 5' ST Santos (S), 24' ST rig. Ariani.



lasiritide.it



Classifica Eccellenza Basilicata



Avigliano Calcio - 9

Tricarico Pozzo di Sicar - 7

Angelo Cristofaro Oppido - 7

Elettra Marconia - 7

Melfi 1929 - 6

Lykos Tolve - 6

Lavello - 6

Ferrandina 17890 - 3

Montescaglioso Calcio - 3

Calcio San Cataldo - 3

Paternicum - 3

Oraziana Venosa - 3

C.S. Vultur - 2

Brienza Calcio - 2

Santarcangiolese - 1

Pomarico - 0