18 nazioni partecipanti, per un totale di 410 atleti in gara, hanno animato la trentesima edizione dei Campionati del Mediterraneo. In occasione di questa kermesse, è arrivata una pioggia di medaglie per le nostre strepitose atlete lucane.

L’azzurra Terryana D’Onofrio, appartenente al Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, ha offerto una spettacolare prestazione di kata sulla sabbia nella prima giornata dei Beach Games Internazionali, svolti in una cornice da sogno sotto il sole della Sardegna. Stupendo e divertendo tutti i presenti, ha superato con abilità le numerose avversarie ed è stata incoronata regina di questo evento speciale.



Nella seconda giornata è scesa sul tatami del palazzetto sardo la sorella ventenne Orsola, che, per le sue numerose performance nazionali e internazionali, ha guadagnato la convocazione nella nazionale senior femminile, rappresentando l’Italia in questo prestigioso campionato. La FIJLKAM ha scelto Orsola per la prima volta e la giovane atleta ha saputo degnamente sostituire la sorella in un ruolo complesso. Affrontando atlete internazionali di alto livello, Orsola è arrivata in finale, dove ha conquistato un prezioso argento contro la forte spagnola Roy Rubio Raquel. Le sue esibizioni impeccabili hanno confermato le scelte del team tecnico azzurro, orgoglioso della più giovane delle D’Onofrio.



Orsola ha ricevuto ammirazione e affetto da tutta l’Italia, che ha celebrato il suo talento e la sua dedizione. Nonostante i numerosi impegni, la giovane atleta ha stupito per la sua capacità e il merito.



Nell’ultima giornata di domenica, il team azzurro si è ricomposto sul tatami, con Terryana, in qualità di capitano, che ha guidato la squadra nazionale senior sia nel kata sia nel kata bunkai, insieme alle atlete Roversi e Rizzo. Anche in questa occasione, Terryana ha dimostrato la sua superiorità, conquistando un secondo oro e portando la squadra azzurra sul gradino più alto del podio.



Alla luce di questi successi, ci si augura per Orsola un imminente ingresso nella squadra senior, avendo dimostrato di possedere tutti i requisiti e la determinazione necessari. Intanto, si attende di vederla nuovamente in azione nel prossimo Campionato Mondiale Under 21, che si terrà a ottobre a Jesolo. Qualificatasi per l’evento, Orsola continua i suoi allenamenti a livelli altissimi.



Auguriamo alle sorelle lucane, Terryana e Orsola D’Onofrio, un futuro sempre radioso, sperando di vederle un giorno unite, esibirsi insieme con i colori azzurri.



"È un test davvero importante", ha detto il DTN Luca Valdesi. "La zona del Mediterraneo è altamente competitiva sia nel kata che nel kumite, e ci fornirà indicazioni preziose in vista dei Mondiali a squadre, dove abbiamo qualificato quattro squadre su quattro".



"Questo campionato per la Federazione Italiana è cruciale", ha aggiunto il Presidente di settore Davide Benetello, "in vista dell’organizzazione dei prossimi eventi, dove l’Italia sarà protagonista, a cominciare dai Mondiali Giovanili di Jesolo".