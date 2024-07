È il momento di lavorare sodo per l’Asd Baragiano Pedala Finalmente che ha messo in moto ufficialmente la macchina organizzativa del Trofeo Basileus di mountain bike cross country, in programma domenica 4 agosto a Baragiano nell’ambito del circuito X-Country (Basilicata-Campania-Calabria).



Oltre a farsi parte attiva dell’organizzazione della celeberrima classica di Pasquetta su strada per la categoria allievi (Medaglia d’Oro Santissima Annunziata), il sodalizio ciclistico locale è stato rapito dal fascino della mountain bike e sta mettendo in cantiere questa manifestazione che percorre le strade del Basileus, simbolo del piccolo borgo baragianese, passando attraverso l’omonimo parco, dove è stata rinvenuta la tomba dell'omonimo re.



Il tracciato di circa 4,2 chilometri è un misto di parte cittadina e fuoristrada. Con partenza da piazza del Plebiscito si percorrono i primi 300 metri attraverso il borgo di baragiano centro per poi tuffarsi attraverso una gradinata nel tratto fuoristrada, che con cura gli organizzatori hanno tracciato attraverso zone alberate e fresche.



Per partecipare all'evento, è possibile preiscriversi tramite il fattore K FCI (ID Gara 171239) e attraverso il sito www.mtbonline.it che è anche media partner del circuito X-Country. La tassa di iscrizione solo per le categorie amatoriali è di 20 euro.



Il ritrovo è previsto alle 8:00 in piazza del Plebiscito con una prima partenza alle 9:30 per under 23, élite e amatori, alle 10:30 esordienti e allievi, chiusura alle 11:30 circa con la categoria G6 promozionale.



Per questa prima edizione, sarà un successo organizzativo di prim’ordine, giacchè tutti i partecipanti e i rispettivi accompagnatori ne trarranno motivo di trascorrere una giornata a stretto contatto con la natura e la storia antica di questi luoghi del territorio baragianese e dell’area del Marmo Platano.



Info organizzative più complete disponibili a questo link MTBonline.it I Trofeo del Basileus - MTB 2024