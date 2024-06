Per fare calcio nel massimo campionato regionale in Basilicata, oltre a idee e buoni calciatori, ci vogliono persone interessate a sostenere economicamente e non solo i progetti sportivi delle società. Questo costringe le squadre blasonate ad aprirsi alla comunità per cercare di trovare i fondi necessari, prima per l’iscrizione al prossimo campionato regionale e poi per garantire una stagione agonistica di buon livello. Come ogni anno, a inizio luglio, molte società rischiano di non iscriversi al prossimo campionato di Eccellenza. È il caso della Vultur, che giovedì 4 luglio presso il centro sociale P. Sacco di Rionero in Vulture ha convocato un'assemblea pubblica per discutere del futuro della squadra. Problema diverso invece per l’Elettra Marconia, che rischia di non iscriversi a causa del problema annoso della struttura sportiva, ancora in ristrutturazione. “Abbiamo affrontato una stagione di enormi difficoltà logistiche ed economiche, eppure non ci siamo lamentati. Pensare di fare gli stessi sacrifici anche nella prossima stagione sportiva è improponibile e stiamo valutando, malgrado i grandi risultati ottenuti e la voglia di continuare, se iscriverci o meno al prossimo campionato.” Queste le parole della società dell’Elettra Marconia in una nota stampa. Due società a caccia di soluzioni per non vanificare il lavoro di tanti anni di sacrifici.



