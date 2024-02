Con la vittoria per 5 a 1 sul Moliterno nel recupero infrasettimanale, il San Cataldo si gioca la promozione diretta in Serie D contro il Francavilla di mister Lazic e si presenta in casa nella 21ª giornata da capolista contro il Pomarico. La squadra materana, però, non fa sconti alla capolista e la blocca sul pari. Al 39' del secondo tempo, Cettou pareggia il gol del vantaggio del San Cataldo segnato da Stefanizzi al 25' del primo tempo. Il Francavilla approfitta e vince di forza a Sant'Arcangelo per 3 reti a 0, grazie ai gol di Lionetti al 4' del primo tempo e poi alla doppietta del capitano Nole'. Una vittoria importante per i sinnici che si riportano a più 2 dai rivali e domenica prossima sarà scontro diretto a Francavilla in Sinni. Chi dice addio alla promozione diretta sembra essere il Città dei Sassi Matera, sconfitto in casa per 1 a 0 dal Tricarico con il gol di Gimondo. Il Lavello vince ampiamente sul Paternicum per 5 a 1 e mantiene flebilmente le speranze di rientrare sul duo di testa. In chiave salvezza, pareggio importante del Policoro a Venosa, vittoria della Vultur sul Brienza, mentre il Moliterno, rimontato e sconfitto dal Ferrandina, resta staccato all'ultimo posto a 4 punti dai playout. La 21ª giornata ha visto segnare 22 gol con 6 vittorie e 2 pareggi, di cui 3 vittorie esterne.

lasiritide.it



Risultati della 21ª giornata:

Vultur - Brienza 3-0

San Cataldo - Pomarico 1-1

Città dei Sassi - Tricarico 0-1

Marconia - Angelo Cristoforo 2-0

Lavello - Paternicum 5-1

Venosa - Policoro 1-1

Moliterno - Ferrandina 1-2

Santarcangiolese - Francavilla 0-3

Classifica:

Francavilla 50

San Cataldo 48

Lavello 41

Città dei Sassi Matera 39

Marconia 36

Pomarico 32

Ferrandina 29

Angelo Cristoforo 24

Tricarico 24

Santarcangiolese 24

Paternicum 24

Venosa 24

Vultur 23

Brienza 19

Policoro 15

Moliterno 11