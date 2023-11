Nella tensostruttura di Castelluccio il Castrum è uscito sconfitto dall’incontro di calcio a 5 valevole per la quarta giornata del campionato di C1 ad opera del Ferrandina. I padroni di casa approcciano male il match che si mette subito in salita. Infatti sono gli ospiti a cercare più volte la via del gol con Grippo e successivamente Mazzone che trova la pronta respinta del portiere locale.Il gol arriva al 12 con Zacanaro e dopo tre minuti anche il raddoppio con Siggillino. Dopo il doppio svantaggio a metá del primo tempo i padroni di casa sembrano scuotersi con i tentativi Pompeo che ci prova per due volte e poi Panbianco con il suo tiro ravvicinato che esce di un soffio.Il primo tempo si chiude con un altro tentativo di Panbianco sotto porta e una traversa colpita da Di Paola.

Nella ripresa gli ospiti sembrano controllare meglio il vantaggio e al 8’ vanno sul 3 a 0 con Mazzone. Il Castrum sembra subire il colpo e dopo un tentativo dalla distanza sempre di Di Paola al 15 minuto arriva il quarto gol del Ferrandina ancora con Siggillino. Con il risultato in tasca gli ospiti si limitano a controllare il ritorno della squadra di casa che con orgoglio prova a rientrare in partita sbagliando un rigore con Pompeo e segnando nel finale con Agrello e subito dopo con Carlucci e chiudendo il risultato sul 4 a 2 per il Ferrandina. Una brutta sconfitta per il Castrum che resta a quota 6 in classifica mentre il Ferrandina sale al secondo posto a quota 9.



