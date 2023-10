Appuntamento importante e imperdibile con il ciclismo giovanile under 13 a Bernalda, l’ultimo dell’anno solare 2023 in Basilicata, previsto per domenica 1 ottobre a Bernalda quando nello splendido scenario della Fattoria Mastrangelo andrà in scena il Trofeo Fattoria Sportiva Mastrangelo, valevole come campionato regionale di società per giovanissimi FCI Basilicata. Una manifestazione che la Polisportiva Re-Cycling Bernalda continua a presentare per la settima volta e che ha visto negli anni passati un successo di partecipazione degno di rilievo con le nuove leve del pedale dai 7 ai 12 anni a pedalare all’interno di una masseria storica (della famiglia Mastrangelo) immersa nel verde. Con il ritrovo alle 8:30, l’inizio delle batterie di gara alle 9:45, all’interno della Fattoria Sportiva (contrada Gaudello) è stato ricavato un percorso interamente sterrato con lievissime variazione di pendenza tra i vigneti e gli uliveti: 400 metri per i G1-G2, 600 metri per i G3-G4 e 900 metri per i G5-G6, più i promozionali non tesserati che effettueranno mezzo giro sul tracciato dei G1-G2.



ROCCARASO (ABRUZZO) – Ottimi piazzamenti hanno accompagnato l’esordio nel ciclocross degli atleti e delle squadre lucane in Abruzzo a Roccaraso dove ha avuto luogo il Memorial Adelio Di Natale in concomitanza con la ripartenza del Mediterraneo Cross, circuito che vede nuovamente la Basilicata con la gara di Viggiano del prossimo 8 ottobre valevole per il campionato regionale. In terra abruzzese, si sono fatte notare Eleonora Cristina Valluzzi (Loco Bikers) e da Dalila Langone (Loco Bikers) rispettivamente prime classificate nelle categorie master donna 6 e juniores.