Continua la corsa del Marconia in Eccellenza lucana che vince anche in trasferta a Policoro per 4 reti a 0 e allunga di 2 lunghezze sul Matera fermato sul pari a Oppido. Il Pomarico batte in trasferta il Castelluccio per 2 reti a 1 e aggancia il secondo posto in classifica. La 4^ giornata di Eccellenza ha regalato 19 gol e 7 vittorie esterne su 8 partite giocate. Vince il Rotonda a Tricarico, così il Ferrandina a Senise per 3 reti a 2. Prima vittoria della Vultur per 3 a 0 a Moliterno.

Di seguito i risultati e la classifica

Oppido – Matera 0-0

Castelluccio – Pomarico 1-2

Moliterno – Vultur 0-3

Venosa – Montescaglioso 0-1

Paternicum – Brienza 0-1

Policoro – Marconia 0-4

Real Senise – Ferrandina 2-3

Tricarico – Rotonda 0-2

CLASSIFICA 4 GIORNATA

Marconia 12

Matera 10

Pomarico 10

Rotonda 9

Ferrandina 7

Tricarico 6

Brienza 6

Venosa 6

Oppido 6

Montescaglioso 5

Vultur 3

Policoro 3

Castelluccio 1

Real Senise 1

Moliterno 0