Alla vigilia dell’inizio della stagione agonistica 2022-2023, il presidente del Comitato regionale della Lnd Basilicata Emilio Fittipaldi ha voluto rivolgere questo messaggio augurale alle società affiliate e a tutti i tesserati.



“Con le gare di andata del primo turno di coppa Italia regionale di Eccellenza e di Promozione, in programma nel week end, prenderà ufficialmente il via la stagione agonistica 2022-2023. Competizione che precede di pochi giorni l’inizio dei campionati delle stesse categorie che vedono gli organici numericamente confermati rispetto alla passata stagione. Un dato non scontato viste alcune defezioni che si sono sono registrate in fase di iscrizione e che siamo riusciti a ovviare grazie ai ripescaggi. Così come è già avvenuto in passato, anche in questa stagione, ci toccherà convivere con la pandemia da Covid-19 che speriamo si mantenga sempre sotto controllo in modo da permettere alle società affiliate, a tutti i tesserati e ai tifosi di vivere il nostro calcio dilettantistico con serenità e continuità. E’ l’auspicio di tutti. Così come ci auguriamo che i campionati che prenderanno mano mano il via nelle prossime settimane si disputeranno nella massima correttezza regalando una qualità tecnica sempre migliore. Un discorso che vale ancor di più per i campionati giovanili che rappresentano per il calcio dilettantistico di Basilicata il bacino d’utenza vitale per il futuro. Per questo la nostra attenzione è stata e sarà massima come anche per le altre categorie, per il calcio femminile e per il calcio a 5 come dimostrano le azioni concrete adottate dal nostro Comitato regionale in favore di tutte le società affiliate. Un patrimonio, da tutelare e incrementare, che troverà nella mia persona, in quella dei consiglieri, dei dipendenti e dei collaboratori del CRB la massima disponibilità. Collaborare insieme, nel rispetto dei ruoli, per far sì che il calcio dilettantistico nella nostra regione sia sempre più pronto ad affrontare al meglio le sfide future. Con questo auspicio vorrei augurare a tutte le società affiliate e ai tesserati una buona stagione agonistica”.