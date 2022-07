Diversamente dalla chiassosa carovana del giro d’Italia 2022, che ha inserito la Basilicata tra le prime tappe del suo tour a maggio scorso, un più modesto ma non meno significativo giro ciclistico attraverserà la nostra tranquilla regione, passando da Pisticci il 29 agosto e il 30 e 31 da Corleto Perticara, dopo essere partito da Taranto il 26 agosto per terminare in Cilento il 4 settembre.

Non avrà i grandi echi dell’evento nazionale, attorniato da sponsor e altri intrecci mercantili, ma una silenziosa ambizione di conoscere e scambiare valori sociali del territorio attraversato. Infatti il viaggio si propone di stimolare il confronto con le popolazioni incontrate, per riflettere sulla felicità e la sostenibilità dei modi di vivere, smitizzando le false aspettative di uno sviluppo del consumo ormai incapace di apportare benessere alla società.

Questo giro ciclistico è promosso e organizzato del “Movimento per la Decrescita Felice”, che ha sostituito la gara con un’andatura slow, utile ad essere vicina ai territori attraversati, con cui scambiare opinioni e aspettative sui modi di vivere, proponendo una critica sull’avida rincorsa di merci e stili di vita consumistici, imposti e spesso distanti dai valori ancora presenti in molti di noi.

Per realizzare l’auspicato coinvolgimento, per conoscere meglio le motivazioni e le prospettive di questo giro, per proporre o partecipare agli eventi previsti, o per sapere solo come unirsi ad alcune pedalate, si può scrivere a biketour.decrescita@gmail.coms o seguire quanto pubblicato sul sito www.decrescitafelice.it/category/bike-tour/ e sulla pagina facebook www.facebook.com/mdecrescitafelice.

Chi invece volesse pedalare più a lungo con i ragazzi della Decrescita, può iscriversi al “Bike Tour” a questo link www.decrescitafelice.it/2022/04/bike-tour-2022-iscriviti o, infine, solo per conoscere meglio le idee del Movimento per la Decrescita Felice” potrà leggere qualche articolo da loro sito https://www.decrescitafelice.it/ per farsi un un’idea un po’ più precisa del suo programma di felicità.