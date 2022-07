Il focus del Campionato Italiano Slalom ACI Sport 2022 è concentrato sull’appuntamento del prossimo 31 luglio in terra lucana con il 9° Trofeo “Vulture Melfese- Città di Melfi e Rapolla” che, nel bel mezzo del cammino del torneo tricolore, si conferma tappa strategica e si prepara al ritorno dei campioni, degli sfidanti e degli appassionati sulla strada provinciale potentina che da Rapolla conduce a Melfi.

Il vulcano del Monte Vulture ed il castello Federiciano dominano lo scenario del percorso, lungo 3500 metri, tecnico ed atipico per la presenza di un breve tratto di “pendenza negativa” (circa 300 mt. in leggera discesa), e bisognerà aspettare solo alcuni giorni per conoscere i nomi dei protagonisti della sfida organizzata dalla scuderia Basilicata Motorsport, in collaborazione con Asd Melfi Corse ed Automobile Club Potenza, e con il patrocinio dei Comuni di Melfi e Rapolla. “Anche quest’anno è fondamentale il contributo della Melfi Corse- afferma il presidente della scuderia organizzatrice e direttore di gara Carmine Capezzera-, e prezioso è il supporto di Lorenzo Mossucca, pilota di grande esperienza che ha ereditato la passione per il motorsport dal padre”. L’appuntamento è valido, infatti, anche per il 6° Memorial “Gerardo Mossucca” e per il 19° Challenge Interregionale CPB (Campania Puglia Basilicata) .

Ci sarà tempo fino alle ore 24 del 25 luglio per iscriversi alla corsa - nella passata edizione vinta dal campano Salvatore Venanzio su Radical SR4 Suzuki - che prevede nel suo programma, sabato 30 luglio, dalle ore 14.30 alle 20, l’arrivo dei concorrenti per le verifiche nel quartier generale allestito presso l’Hotel ‘Due Pini’, in piazza della stazione a Melfi, e domenica 31 luglio, alle ore 9.00, lo start della prova ufficiale di ricognizione sul percorso - allestito con 15 postazioni di rallentamento da quattro file- seguita dalle tre manches a punti. La classifica, che contempla sia il tempo di percorrenza che eventuali penalità in caso di contatto del veicolo con i birilli, si costituirà considerando il miglior risultato realizzato da ciascun pilota. La premiazione è prevista alle ore 17 presso il Bar Hollywood in via Stazione a Melfi.