Prima gara in esterna del 2022 per la Cave del Sole Lagonegro che giocherà in Piemonte a Mondovì (Cuneo) oggi 9 gennaio. Dopo la sferzata di fiducia di domenica scorsa, i lagonegresi vanno a Mondovì cercando di ripetere la prestazione positiva contro il Porto Viro che ha visto Milan e compagni aggiudicarsi la vittoria al tie break. Per i piemontesi si tratterà del ritorno al gioco visto che avevano saltato la gara del 2 gennaio. Ultime due gare del 2021 per i monregalesi da archiviare, poiché gli uomini di mister Denora arrivano da due sconfitte contro Cuneo e contro Ortona. Con otto punti la Synergy Mondovì è attualmente penultima in classifica. Sicuramente avranno voglia di recuperare terreno e punti in casa Boscaini e compagni che da metà dicembre hanno visto cambiare la cabina di regia con l’arrivo di Lorenzo Piazza, da Ortona, nonché ex palleggiatore anche a Lagonegro alcune stagioni fa. “Domenica a Mondovì- spiega il capitano della Cade del Sole Sebastiano Milan- ci aspetta una di quelle gare che vanno vinte. Questo perché è arrivato il momento di dare continuità ai nostri risultati, di fare uno step in avanti come mentalità di squadra. Dovremmo farlo fuori casa e contro Mondovì, che è una formazione molto combattiva e che all'andata ci ha messo in difficoltà specialmente con il loro muro. Non sarà facile, però abbiamo le carte per farcela”, conclude Milan . La gara di andata fu tutta in salita per i biancorossi che sotto di 2 set è riuscita a recuperare con un 32-20 al terzo set , per poi vincere il quarto ed il tie break. Questa volta si giocherà in anticipo al Pala Manera dove le due squadre inizieranno a giocare a partire dalle ore 16,00 come sempre con diretta sul canale You tube di Volleyworld.