Doppia gara tra le mura amiche per la Cave del sole Lagonegro che domenica si troverà ad ospitare l’Ortona al palasport di Villa D’agri. Dopo la convincente gara dello scorso turno contro Bergamo , i biancorossi di mister Barbiero vogliono confermare l’ottimo stato di forma che con la rosa al completo, ha permesso alla squadra di potersi esprimere al meglio sia in allenamento che soprattutto in gara. Domenica arriva Ortona che attualmente è il fanalino di coda della classifica con un solo punto ma che sicuramente verrà per dire la sua in Basilicata e vorrà riprendere fiato. Sette i precedenti tra le due formazioni ed il bilancino pende a favore degli abruzzesi che hanno vinto 4 incontri rispetto ai 3 vinti da Lagonegro. Per lo starting mister Lanci probabilmente scenderà con Piazza palleggiatore (ex a Lagonegro nel primo anno di A2 2016/2017) mentre l’opposto è Santangelo, Pessoa e Cappelletti saranno gli attaccanti di banda , mentre al centro ci sono Capitan Elia e Fabi anche lui ex di turno, il libero è Fusco. Dalla loro gli uomini di Barbiero sanno di avere una prova importante davanti, poiché la serie A2 ha sempre dimostrato di essere molto competitiva al di là della classifica, ogni gara ha una storia a sé. “Speriamo di fare una prestazione di squadra- spiega il libero della Cave del Sole , Nicolò Hoffer .Personalmente si può sempre migliorare e spero di fare ancora meglio. Domenica contro Ortona dobbiamo tenere l’attenzione molto alta anche nonostante sia l’ultima della classe, perché in questo campionato abbiamo visto che chiunque può battere chiunque, come abbiamo dimostrato noi e come lo hanno fatto anche altre squadre domenica scorsa , quindi se riusciamo a mantenere lo stesso livello di intensità con tutte le squadre che incontreremo, saremo una bella outsider”, conclude Hoffer che domenica insieme ai suoi scenderà in campo per giocare davanti al pubblico amico che si è già dimostrato essere l’uomo in più di questa squadra. Appuntamento a partire dalle ore 18,00 sul canale YouTube di Volleyword e biglietti acquistabili sul sito www.diyticket.it