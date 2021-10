Comincia da Portici il primo campionato di C Silver nella giovane storia dell’Academy. La società potentina, che avrà in Oleodinamica Napoletana il suo main sponsor, debutta domani, con palla a due alle ore 19.00, in casa dello Sporting, compagine che non ha partecipato all’ultimo breve stagione, ma che vanta già un paio di salvezze ai playout nelle altrettante precedenti partecipazioni al secondo torneo regionale. Alla prima ufficiale l’Academy ci arriva al gran completo, forte anche delle indicazioni tratte dalle quattro amichevoli (due con la Virtus Matera, una a Battipaglia ed un’altra con la University di C Gold) disputate in una preseason finora breve, ma intensa.



Di fronte Giuseppe Pace e compagni troveranno una squadra composta almeno per metà da atleti under, di cui si conosce poco (sconfitta 99-56 nel match di Coppa Campania contro la New Basket Caserta, squadra di categoria superiore) e non va sottovalutato l’entusiasmo e l’assoluta assenza di pressione. A poche ore dalla prima palla a due ufficiale queste le impressioni del confermatissimo coach Vincenzo Bochicchio: “Ci siamo concentrati quasi esclusivamente sul nostro lavoro in avvicinamento ad una prima di campionato che arriva dopo un buon percorso. Non abbiamo avuto molto tempo a disposizione, poiché sono state tre e mezzo le settimane in cui abbiamo potuto allenarci con la squadre al completo, ma più che i risultati, per quanto possa dare entusiasmo il successo contro squadre di categorie superiore come accaduto domenica scorsa con la University, ci rincuora lo spirito che la squadra ha dimostrato. Nel corso delle amichevoli il dato delle palle perse si è sensibilmente ridotto, così come sono cresciuti i recuperi e gli assist, segno di un notevole miglioramento della conoscenza e comunicazione reciproca. Dobbiamo continuare a lavorare per ridurre qualche amnesia difensiva evitabile e dovuta a volta per assurdo alla troppa voglia di fare, ma non ci sono individualismi e vedo la squadra decisamente focalizzata sull’obiettivo, sperando di cominciare già domani subito con un risultato positivo”.



Si gioca alle 19.00 nella tendostruttura comunale di Corso Umberto I, agli ordini dei signori Moro e La Corte di Salerno, aggiornamenti sui canali social Facebook e Instagram dell’Academy.