Academy Basket Potenza è lieta di comunicare la composizione dello staff tecnico per la stagione 2021/22: ai confermati Vincenzo Bochicchio e prof. Giuseppe Scelsi, rispettivamente nelle vesti di capo allenatore e preparatore fisico, si aggiunge l’assistente allenatore Marco Carta.



Nato nel 1978, Bochicchio intraprende la carriera di allenatore prevalentemente nei settori giovanili di Timberwolves e Basket Potenza, partecipando anche a numerosi Trofei delle Regioni e ricoprendo tutt’ora la carica di Referente Tecnico Territoriale presso il comitato lucano. Un ruolo che trova riconoscimento e soddisfazioni anche in ambito nazionale, poiché il coach potentino partecipa a diversi centri di alta specializzazione con le rappresentative maschili ed è assistente dei ct Zanotti e Lucchesi in raduni femminili di preparazione a campionati europei e mondiali, oltre a prendere parte direttamente al Trofeo dell’Amicizia di Melilla (Spagna) riservato alla categoria Under 15.



Diverse le importanti esperienze maturate anche in ambito senior, come assistente di Potenza ’84 e Olimpia Matera nel campionato di B Maschile, e per una stagione alla Basilia in A3 Femminile. Torna una prima volta a Potenza come capo allenatore della Timberwolves in DNC nella stagione 2013-14, ricevendo poi (2017-18) la prestigiosa chiamata della Polisportiva Battipagliese, dove inizia come assistente e poi assume la guida tecnica della squadra partecipante al campionato di A1 Femminile. Quattro anni fa il ritorno in pianta stabile nel capoluogo, dove a capo della Basilicata Sport vince il campionato di Serie D al primo colpo e la trascina nelle zone alte della classifica nel successivo campionato di C Silver prima dello stop per Covid. Lo scorso anno prende il timone dell’Academy nel torneo di D, arrivando sino alla finale promozione persa solo a gara 3, il preludio al ripescaggio nella categoria superiore e ad una meritata conferma anche per l’imminente stagione. Queste le sue impressioni a otto giorni dalla prima gara ufficiale: "Sono onorato della riconferma da parte di una società seria, che nutre motivazioni e voglia di riportare la pallacanestro a livelli importanti, pur senza rinunciare a preservare un ambiente familiare. Partendo dalle riconferme e dal ritorno di un paio di nomi decisamente di rilievo per quel che riguarda il basket potentino, sono decisamente contento della squadra che siamo riusciti a costruire. Siamo nelle condizioni per poter lavorare bene ed affrontare il campionato nel miglior modo possibile, poi spetterà come sempre al campo emettere i verdetti".



Siederà al suo fianco in panchina anche coach Marco Carta, che sarà il vice allenatore. Marco inizia ad allenare nel 2004, apprendendo le prime nozioni tecniche nell’ambito dei corsi di allenatore di base e allenatore, trovando in Vito Pierri e Gaetano Larocca i primi preziosi punti di riferimento. Successivamente entra a far parte degli staff di settori giovanili come Nuovo Basket, Invicta, Avigliano Basketball e A.D. Normanna Basket Melfi, mentre tra i senior è capo allenatore dell’Invicta in Promozione e Serie D, raggiungendo un primo posto ed una finale playoff.



“Quando ho ricevuto la chiamata di Vincenzo Bochicchio ho provato un sentimento di estrema contentezza, non avendo mai lavorato con lui che è un allenatore di lunga esperienza e con un temperamento diametralmente opposto al mio – è il suo primo commento - all’interno di una società di cui si è sempre sentito parlare bene e dove ho riscontrato fin da subito un bell’ambiente. Avrò anche io la possibilità di partecipare ad un campionato per me nuovo e con ragazzi che in poche settimane hanno già dimostrato importanti qualità umane e tecniche rispetto alla categoria che ci apprestiamo ad affrontare: vogliamo arrivare ai playoff, da lì in poi tutto può succedere”.



Anche quest’anno, inotlre, la preparazione fisica sarà affidata al prof. Giuseppe Scelsi, docente scolastico e presso centri sportivi con oltre trent’anni d’esperienza alle spalle. Il prof. Scelsi, specializzato in assistenza di persone affette da disabilità, ha seguito già in passato la preparazione di altre realtà cestistiche della città come la Potenza ’84 ed è inoltre formatore del Comitato Regionale CONI Basilicata e Direttore Tecnico del Principe di Piemonte, centro sportivo presso cui la squadra sta svolgendo la parte fisico – atletica, con formazione e conduzione di corsi nell’ambito dello sport e del fitness in generale.



Nel frattempo, dopo aver vinto 63-56 l’allenamento congiunto disputato martedì sul parquet della Polisportiva Battipagliese (out Pace a scopo precauzionale), la società ha ufficializzato anche gli ultimi due impegni prima del via, previsto Sabato 9 Ottobre con la trasferta sul campo dello Sporting Portici: domenica alle ore 20.00 Ginefra e compagni saranno ospiti della University al PalaPergola, mentre mercoledì alle 18.30, sempre sullo stesso parquet, la Virtus Matera ricambierà la visita rispetto all’amichevole disputata sabato scorso.