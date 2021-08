L’Orsa Bernalda è felice di annunciare il ritorno in maglia rossoblu del laterale offensivo Mario Gallitelli, classe ’92, già capitano della formazione lucana. Il giocatore nella passata stagione aveva lasciato la maglia lucana per affrontare un’esperienza lavorativa all’estero. Queste le prime parole di Mario sul suo ritorno nelle fila bernaldesi: “Per me è stata sempre casa il Bernalda tralasciando quello che è successo negli ultimi mesi non c'è stato mai un vero addio ma semplicemente un arrivederci. Nell’ultimo periodo dello scorso campionato ho vissuto una piccola esperienza in Lussemburgo di due mesi che mi ha aiutato sicuramente a crescere molto sotto tutti i punti di vista. La nuova squadra? Ho lasciato Bernalda due mesi prima che finisse lo scorso campionato adesso ritrovo una rosa totalmente rivoluzionata ma per me non ha nessuna differenza, l’importante era tornare a indossare questa casacca. Troverò sicuramente dei compagni che avranno voglia di lottare e sudare per la maglia”. Gallitelli conosce già alcuni dei suoi nuovi conpagni di squadra oltre ovviamente ai giovani che sono stati riconfermati e ad altri elementi che sono tornati a Bernalda come Grossi e Lemma: “Dei giocatori nuovi conosco Turek che sono due anni che fa bene con il Cus Molise e poi l'anno scorso abbiamo giocato contro Sanchez che era nelle fila del Regalbuto, quest’ultimo lo considero un giocatore top per questo campionato; il resto degli stranieri, oltre ad Antonucci, invece è alla prima esperienza in Italia ma sono sicuro che daranno il massimo”. In merito alle sue condizioni fisiche, il laterale lucano dice: “Dovrò lavorare e sudare in questo precampionato per ritrovare la migliore condizione sperando di essere subito al top e mettermi a disposizione del mister e dei nuovi compagni”. Il pensiero finale è dedicato ai tifosi del “suo” PalaCampagna: “Non vedo l'ora di tornare a calpestare il nostro parquet per gioire ed esultare insieme ai nostri tifosi, almeno questo è l’auspicio…Rivedere il PalaCampagna nuovamente pieno di vita e passione; non vedo l'ora di ricominciare!!!”