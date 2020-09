Giornata di riposo al Campionato Europeo under 18 maschile, in corso di svolgimento a Lecce e Marsicovetere. Le prime gare, disputate ieri, hanno visto in Basilicata la Bulgaria battere nettamente il Belgio 3-0, mentre l’Italia ha portato a termine una grande rimonta 3-2 sulla Turchia. In Puglia la Germania ha ottenuto una vittoria sofferta contro la Bielorussia 3-2, nessun problema per la Polonia che ha dominato 3-0 la Repubblica Ceca.

All’esordio nel torneo gli azzurrini di Vincenzo Fanizza hanno dato vita a una grande rimonta, dopo aver sofferto per due set contro la Turchia. Porro e compagni hanno messo in mostra sia le qualità tecniche, sia le doti caratteriali, cogliendo un successo molto importante in chiave qualificazione alle semifinali di Lecce: per le medaglie competeranno le prime due classificate di ogni girone.

Sul canale youtube della Fipav le oltre due ore di gioco degli azzurrini hanno raccolto ottimi dati, al momento infatti sono oltre 12000 le visualizzazioni ottenute dalla partita.

Domani la competizione ripartirà a Lecce con Polonia-Germania (ore 17) e Bielorussia-Rep.Ceca (ore 20), il programma di Marsico prevede Bulgaria-Turchia (ore 17), Italia-Belgio (ore 20).



In casa azzurra a parlare è il centrale Gianluca Rossi: “Ieri l’inizio di partita è stato molto difficile, avevamo un po’ di paura, ma poi abbiamo reagito e così è arrivata una bella vittoria.

Non ci siamo demoralizzati e abbiamo pensato ai set successivi, lottando su ogni punto. Sono sicuro che la vera Italia è quella degli ultimi tre parziali e dalla prossima partita con il Belgio dovremo dimostrarlo.

Già da questa mattina stiamo preparando la gara, abbiamo bisogno di migliorare in battuta e entrare in campo con il giusto atteggiamento sin dalla prima palla.

L’emozione dell’esordio sicuramente si è fatta sentire, abbiamo aspettato tanto e ci siamo preparati a lungo per questo evento, la voglia di fare bene all’Europeo è grande. Siamo molto contenti che migliaia di persone abbiano visto la nostra partita su youtube”. QUI la video-intervista.



Tutte le partite dell’Europeo, comprese quelle degli azzurrini, sono trasmesse infatti in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Pallavolo .



AZZURRINI - Questi i 12 atleti azzurri impegnati nel torneo: Cosimo Balestra (Green Volley Francavilla); Mattia Boninfante (Volley Treviso); Gabriele Laurenzano (Materdomini Castellana); Mattia Orioli (Robur Costa Ravenna); Gianluca Rossi, Nicolò Volpe (Vero Volley Monza); Luca Porro, Marco Zoratti (Colombo Genova); Francesco Quagliozzi (Roma 7 volley); Federico Bonacchi, Matteo Staforini (Power Volley); Ranieri Truocchio (Modena Volley).



I GIRONI

Pool I (Marsicovetere, Potenza): Italia, Turchia, Belgio, Bulgaria.

Pool II (Lecce): Repubblica Ceca, Germania, Bielorussia, Polonia.



RISULTATI E CLASSIFICHE



Pool I (Marsicovetere, Potenza)

1a Giornata - 5 settembre



Belgio-Bulgaria 0-3 (17-25, 21-25, 23-25); Italia-Turchia 3-2 (28-30, 16-25, 25-14, 25-16, 15-7)

CLASSIFICA: Bulgaria 1V (3p.), Italia 1V (2p), Turchia 0V (1p) (Belgio 0V (0p.)



Pool II (Lecce)

1a Giornata - 5 settembre



Germania-Bielorussia 3-2 (22-25, 25-20, 25-23, 22-25, 15-10); Rep. Ceca-Polonia 0-3 (21-25, 22-25, 11-25)

CLASSIFICA: Polonia 1V (3p), Germania 1V (2p), Bielorussia 0V (1p), Rep. Ceca 0V (0p):



IL CALENDARIO



Pool I (Marsicovetere, Potenza)



2a Giornata - 7 settembre



ore 17 Bulgaria-Turchia; ore 20 Italia-Belgio



3a Giornata - 9 settembre



ore 17 Turchia-Belgio; ore 20 Italia-Bulgaria



Pool II (Lecce)



2a Giornata - 7 settembre



ore 17 Polonia-Germania; ore 20 Bielorussia-Rep.Ceca



3a Giornata - 9 settembre



ore 17 Polonia-Bielorussia; ore 20 Rep.Ceca-Germania



Semifinali 5°- 8° posto - 12 settembre (Marsicovetere)



ore 17.30 3a Pool I - 4a Pool II; ore 20 3a Pool II - 4a Pool I



Semifinali 1° - 4° posto - 12 settembre (Lecce)



ore 17 1a Pool I - 2a Pool II; ore 20 1a Pool II - 2a Pool I



Finali 7°- 8° posto e 5°- 6° posto - 13 settembre (Marsicovetere)



ore 17.30 e ore 20



Finali 3°- 4° posto e 1°- 2° posto - 13 settembre (Lecce)



ore 17 e ore 20



MONDIALE UNDER 19

Le prime sei classificate dell’Europeo si assicureranno la partecipazione al Campionato del Mondo under 19 del prossimo anno.