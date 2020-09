Viste le notizie delle ultime ore, che vedono purtroppo protagonista la mancata iscrizione della nostra società calcistica al prossimo campionato di Eccellenza, come Presidente mi occorre fare alcune precisazioni.

A valle del nostro comunicato del giugno scorso, voglio precisare che la questione inerente a una nostra eventuale partecipazione al prossimo campionato di Eccellenza, non era legata assolutamente a nessun aspetto economico poiché, come fatto e operato anche negli anni precedenti, la nostra società si sarebbe comunque prontamente adoperata per reperire i fondi necessari.

E’ mancata purtroppo la volontà di creare una rete e una partecipazione più ampia, come più volte da noi sollecitato in varie occasioni, per una Lauria che purtroppo ancora una volta, sul piano calcistico, si è tristemente dimostrata apatica.

Non vorremmo aver dato l’impressione che questa passione chiamata Atletico abbia riguardato poche persone, o che la società fosse un cerchio chiuso ed esclusivo per pochi eletti poiché più volte, il sottoscritto, attraverso comunicati, interviste e dichiarazioni, ha cercato il coinvolgimento più idoneo affinché questo progetto vincente potesse continuare a crescere.

Un progetto che non era solo sport, ma che dentro di sé aveva l’importanza di una funzione sociale nuova e forte, in un processo di crescita dei propri talenti locali e di uno spirito di aggregazione forte che ha unito giovani e giovanissimi a frequentare ogni domenica il Mignone e a partecipare anche a trasferte insidiose e lontane.

Una realtà chiamata Curva est, e di cui ne ringraziamo e apprezziamo ancora l’impegno e la partecipazione, sempre attiva, anche con spirito critico, ma sempre amorevole e costruttivo.

La perdita dell’Atletico e del calcio a Lauria non è solo una sconfitta di chi da quattro anni ci ha messo impegno e passione per riportare il calcio che conta nella nostra comunità, ma è una sconfitta di tutti, di una cittadina quarta per numero di abitanti in Basilicata e oggi nuovamente senza una squadra che la rappresenti, solo perché purtroppo non si riesce ad andare al di fuori degli interessi personali, rinunciando a una collettività e a una unità di intenti che porterebbe crescita non solo in termini prettamente sportivi, ma anche sociali e culturali.

Il mio rammarico e quello dell’intera dirigenza Atletico, resta quello di non essere riusciti nel nostro intento di cambiare questo trend, illudendoci di vivere in una comunità capace di creare rete e fare squadra intorno a un collettivo che non solo aveva riportato il calcio a Lauria, ma anche creato i presupposti per ottenere grandi risultati e ambizioni importanti.

E’una triste lezione che abbiamo imparato, dopo aver festeggiato vittorie e successi, non solo sportivi, ma anche morali legati alla nostra dignità di uomini e appassionati.

Ringraziamo l’amministrazione per l’impegno messo in campo e i nostri ragazzi, a quanti ci hanno sostenuto e chi ha anche vestito gloriosamente la nostra maglia.

Termina a malincuore un sogno, non solo calcistico. Abbiamo perso un’occasione per dimostrare di essere comunità e fare squadra ma, ancora una volta, abbiamo dovuto constatare tristemente e sulla nostra pelle, una incapacità di condivisione e ambizione che farebbe crescere non solo la nostra cittadina, ma un po’ noi tutti, anche come singoli cittadini “attivi”.