Dopo 11 anni di sacrificio, vittorie e delusioni, la famiglia Siviglia si regala, per sè e per un'intera comunità valdagrina, la A2 di calcio a 5. Il campionato nazionale vedrà i lucani affrontare trasferte che arriveranno fino in Sicilia, con l'ambizione di poter raggiungere anche il massimo risultato.

“Un coronamento di un sogno partito 11 anni fa- commenta il capitano storico dell'Orsa Gianni Siviglia – Abbiamo cercato e ottenuto il ripescaggio perchè nel girone di ritorno della passata stagione eravamo sicuramente tra i più in forma del campionato, posizionandoci a pochi punti dai play-off”

La società di Domenico Siviglia non ha avuto grande fortuna sul campo da gioco, forse la più grande difficoltà è stata rappresentata dal continuo pelegrinare fino all'incontro con la comunità viggianese. L'Orsa, partita da Sant'Arcangelo con campo da gioco ad Aliano, si era trasferita a Policoro per disputare il campionato di serie B ma l'incontro con la comunità viggianese ha fatto si che si potesse realizzare questo traguardo.

“Giocare a Viggiano ha cambiato tutto per noi, che abbiamo potuto programmare con serenità - continua Gianni Siviglia – Viggiano oltre ad aiutarci economicamente ci sostiene anche a livello di pubblico, ci ha dato quello che ci è sempre mancato, il sostegno economico e fisico della gente che si è innamorata dei nostri colori.”



Il capitano si lascia andare anche su arrivi e conferme, “ abbiamo confermato l'80% della rosa , l'allenatore Rispoli ed abbiamo acquistato Bavaresco detto il principe”

Il raggruppamento è quello del girone D di A2 dove si rinnoverà la sfida contro il Bernalda anche essa salita in A2.

Di quei ragazzi instancabili di Sant'Arcangelo, partiti 11 anni fa, oggi solo 3 coronano il sogno di arrivare al secondo livello più importante del movimento futsal italiano.



Ecco il raggruppamento completo:

Atletico Cassano

Bernalda

Bovalino

Cataforio

Città di Cosenza

Città di Melilli

FF Napoli

Futsal Polistena

Gear Siaz Piazza Armerina

New Taranto

Orsa Viggiano

Regalbuto.



Giuseppe Panaino

lasiritide.it