Al 19° Open di Toscana, gara valevole per il ranking nazionale Fijlkam, prestazione superba per il Cam D’Onofrio di Sant’Arcangelo.

Mentre appendiamo la bella notizia da Dubai, dove Terryana con la nazionale italiana ha conquistato l’oro ai danni della Spagna, anche la sorella Orsola a Follonica, si va valere conquistando un prezioso oro, che le permette di rimanere in vetta al ranking nazionale Fijlkam per l’anno 2020.

Sono stati 1485 gli atleti, provenienti da 295 club della penisola, arrivati al Palagolfo di Follonica.

Quattro sono stati i Kata eseguiti con maestria da Orsola: in finale l’atleta lucana si è confrontata contro la Riccionese Concetti Mariachiara, con il punteggio totale di 25.40 contro i 24.54, la tecnica 17.78 contro 17.22 e la prestazione atletica 7.62 contro i 7.22.

Ottima prestazione anche per Giuseppe Gallicchio: l’atleta ha mostrato carattere e determinazione, dopo 4 tirati incontri accede alla finale per il bronzo contro Muho Marvin che purtroppo non riesce nell’impresa di conquistare la medaglia.

Nulla da fare invece per Viccari Stefano che, nonostante abbia dimostrato decise abilità specifiche e una tecnica fine, non è riuscito a portarsi in zona podio.

Nel complesso, una trasferta produttività che ha permesso al Cam D’Onofrio di Sant’Arcangelo di distinguersi ancora una volta nel panorama nazionale.