Secondo turno della competizione di Coppa Italia di serie C1 Basilicata. Il Futsal Senise batte in casa il Castrum Byanelli nella sua prima stagionale con un secco risultato di 13 reti a 3. I Pollinei dicono addio alla coppa in virtu della sconfitta nel primo turno in casa contro Revelia per 2 a 4.

Mattatori della serata sono stati Taccogna e Palese.

I ragazzi di mister Luciano Bloise per raggiungere la qualificazione dovranno non perdere nell'ultimo turno del girone A contro il Revelia Sport, basterà anche il pareggio per passare il turno.

Nel girone B il Potentia Calcio vince contro il Marsico per 7 a 1 e deve sperare in una caduta del Futsal Potenza a Marsico nel prossimo turno.



Girone Coppa C1 Basilicata

Castrum Byanelli , Revelia Sport e Futsal Senise



Castrum – Revelia 2-4

Futsal Senise – Castrum 13-3

Revelia – Futsal Senise



Girone B Coppa C1 Basilicata

Futsal Potenza, Potentia Calcio a 5 e Futsal Marsico



Futsal Potenza - Potentia calcio a 5 4-0

Potentia calcio a 5 – Futsal Marsico 7-1

Futsal Marsico – Futsal Potenza