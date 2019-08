L'ASD Bernalda Futsal è lieta di annunciare l'ingaggio di Rocco Suriano in qualità di allenatore della formazione Under 19. Giovane ma con tanta esperienza alle spalle, Suriano è uno dei top coach in circolazione del futsal lucano; il suo apporto risulterà utile per la crescita dei giovani calcettisti rossoblu. Il tecnico, in possesso del patentino di 1^ livello propedeutico per allenare in massima serie, ha guidato in carriera le formazioni dell’Avis Borussia Policoro dalla serie C1 fino alla promozione in A2. Degne di note le conduzioni tecniche dell’Orsa Aliano, club con il quale ha conquistato la serie cadetta e infine l’importante salvezza ottenuta sulla panchina del Guardia Perticara in B. Suriano rappresenta un autentico lusso per l’Under 19 rossoblu che si avvarrà di un tecnico giovane, ambizioso e con un considerevole bagaglio d’esperienza. Un salto di qualità per il settore giovanile bernaldese a dimostrazione della bontà del progetto. “Conosco la piazza da anni – attacca Suriano – dunque non ho esitato ad accettare l’incarico. Qualcuno potrebbe pensare che per me sia un passo indietro in considerazione della mia carriera da tecnico ma per me non è così. Se una società vuole continuare a fare futsal soprattutto in Basilicata, dov’è sempre più difficile trovare sponsor, bisogna coltivare il settore giovanile: l’albero lo devi innaffiare tutti i giorni se vuoi che dia buoni frutti. La scelta di Do Amaral dello scorso anno è stata ottima, del resto il salto di qualità è stato palese. Quest’anno il binomio tra mister Volpini e il sottoscritto offrirà un futuro a questa squadra. Nei prossimi anni credo che Bernalda nel futsal diventerà il fiore all’occhiello della Basilicata ma anche Nazionale ad alti livelli. Se si lavora con queste basi puntando alla crescita dei giovani. Credo che la loro scelta nel puntare su di me e la mia siamo le migliori per entrambi. Io mi sento privilegiato e fortunato a lavorare in questa società: mi sento come il bambino che vede gli altri salire sulla giostra e può fare solo da spettatore finchè un giorno riesce a salire anche lui su quella giostra tanto desiderata. Bernalda è una piazza esigente purtroppo lo scorso anno è stata fatale l’ultima partita. Questo, però, non ha scoraggiato la società che si è messa subito al lavoro per ripartire e costruire una squadra forte”. Il mister lucano non cela le ambizioni: “Spero di conquistare risultati importanti in entrambi i campionati sia nazionale che regionale anche se sarà difficile. Mi auguro di ripagare le aspettative societarie che hanno puntato su un mister di livello per il settore giovanile. La speranza è quella di portare nelle Nazionali giovanili qualche elemento di Bernalda. Il mio lavoro sarà quello di completare e raffinare quello che è già stato compiuto dai miei predecessori. Gli elementi del nostro settore giovanile non devono andare in prima squadra per fare numero ma devono conquistare minutaggio, del resto ne hanno le possibilità. Sono fiducioso e molto contento della chiamata del Bernalda” . ll pensiero finale è dedicato ai tifosi e ai dirigenti rossoblu: “Bernalda ha il secondo tifo più bello d’Italia nel futsal, sport che noi tanto amiamo e ci ha contraddistinto anche nei derby di Policoro. Secondo solo a quello dei supporters di Cisternino. I nostri tifosi sono presenti a tutte le gare sia in casa che in trasferta. Questo è un aspetto importante. Del resto conosco benissimo il PalaCampagna per esserci stato da spettatore. Sono molto amico dei dirigenti del Bernalda anche fuori dal campo. Per me è un grandissimo onore stare al loro fianco: ascolterò e darò consigli. I dirigenti sono giovani e preparati cito su tutti Alfredo Plati (già presidente e ora team manager) esperto nel settore tecnico-tattico fino ad arrivare all’addetto stampa, uno dei più preparati della categoria. Tra l’altro Plati è ben coadiuvato da altri elementi preparati come i presidenti Franco Grieco e Sanny Rasulo oltre al direttore generale Giuseppe Mazzei.