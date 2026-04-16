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|Gran finale per "C’era una volta": al Teatro delle Arti di Salerno va in scena la magia di ''Inside Me''
16/04/2026
|Si abbassa il sipario sulla quattordicesima edizione della rassegna “C’era una volta”, ma lo fa con un’esplosione di emozioni. Domenica 19 aprile, (repliche alle ore 11, 17 e 19.15) il Teatro delle Arti di Salerno ospiterà l’ultimo, imperdibile appuntamento della stagione: "Inside Me", uno spettacolo scritto a quattro mani da Ester Sabatino e Antonello Ronga, che ne cura anche la regia.
Lo spettacolo, ispirato alla celebre storia della dodicenne Riley, porta sul palcoscenico il complesso e affascinante mondo interiore di una preadolescente alle prese con i cambiamenti, i traumi e le nuove scoperte della vita. Il pubblico sarà trasportato all'interno del "quartiere generale" della mente umana, dove la Rabbia, la Paura, la Tristezza, la Gioia e il Disgusto — le emozioni primarie — guidano ogni pensiero e azione.
In un momento di profonda riflessione al termine di un anno di grandi successi, il regista Antonello Ronga ha commentato questo traguardo... “È stato un anno molto intenso per la Compagnia dell’Arte. Abbiamo portato cinque spettacoli in tutta la Campania, in Calabria e nel Lazio, abbattendo ogni record di presenze e coinvolgendo migliaia di bambini. Con 'Inside Me' vogliamo chiudere in pompa magna. È una storia che ci insegna il valore immenso delle emozioni, di quanto siano presenti in ogni nostro singolo pensiero durante la giornata.” Ronga ha poi sottolineato l'importanza del teatro come strumento di crescita... “Chi va a teatro, chi si emoziona anche solo con una fiaba, acquista nella vita una marcia in più. Come diceva il professor Keating ne 'L’attimo fuggente', noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana, pieni di passione. Il teatro è proprio questo: il luogo delle passioni che ci tiene in vita.”
Lo spettacolo vanta un cast di altissimo livello che vede protagonisti: Maria Chiara Basso, Antonio Coppola, Chiara D’Amato, Teresa Di Florio, Ludovica Ferraro, Chloè Mounard (nei panni di Riley), Aurora Renata Ronga, Ester Sabatino, Peter Zobel e Maria Rosaria Ronga (anche assistente alla regia).
L'impatto visivo e sonoro è garantito dalla professionalità di Fortuna Capasso, che firma le coreografie eseguite dal Professional Ballet di Pina Testa, dalle scenografie di Francesco Maria Sommaripa e dai costumi di Giada D’Ambro. Il supporto tecnico è affidato a Giuseppe Petti (luci) e GFm Service (audio e luci).
Il successo della rassegna è frutto di un coordinamento organizzativo impeccabile, guidato dalla direttrice Valentina Tortora, insieme a Monica Lamberti (segreteria), e Mauro Collina (amministrazione).
“Non è facile lavorare e fare famiglia insieme quando marito e moglie condividono lo stesso mestiere” — confessa Antonello Ronga riferendosi alla collaborazione con Valentina Tortora — “ma continuiamo a coccolare questo progetto come se fosse un figlio. Per noi la Compagnia dell’Arte è una missione di vita.”
Verso la 15ª edizione: il futuro della rassegna
Mentre si celebra la fine della quattordicesima stagione, la Compagnia è già proiettata verso lo storico traguardo dei 15 anni. Per la prossima edizione sono già stati annunciati titoli prestigiosi come Oceania, La Sirenetta, Mary Supertata, La Famiglia Madrigal e Peter Pan.
Per lo spettacolo di domenica 19 aprile è inoltre previsto un contest speciale: i partecipanti avranno la possibilità di godersi lo spettacolo dalla prima fila e di usufruire di uno sconto sull’abbonamento per la prossima stagione.
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.