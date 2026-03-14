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|Rally e Formula Challenge 2026: si riparte! Max Racing protagonista in Sardegna e Puglia
14/03/2026
|Archiviata un’annata ricca di soddisfazioni, la scuderia Max Racing è pronta a ripartire con tutta la sua grinta: campione d’Italia Formula Challenge ACI Sport, la squadra biancoarancio sabato 14 e domenica 15 marzo sarà al via dell’emozionante prima edizione del Trofeo Città di Bari, gara di apertura del torneo tricolore, con cinque piloti.
Sull’inedito circuito cittadino pugliese, affronteranno gli 880 metri del tracciato con 7 chicane di rallentamento il tarantino di Sava Nunzio Fanelli, al volante della sua Formula Gloria B4 E2SS 1150, il leccese Paolo Boccadamo, su Peugeot 207 Racing Start Plus tb 1600, la lady Roberta Perlangeli, stessa classe con Mini Cooper 1600 turbo benzina, entrambi intenzionati ad impegnarsi per l’intero campionato. Il salentino Massimiliano Parisi correrà a bordo della fedele Peugeot 106 rally che quest’anno passa in categoria Classic A 1300 mentre giocherà in casa, proprio a cinquanta metri dalla sua officina, il barese Pierpaolo Rutigliano su Peugeot 206 di Gruppo N.
Nella bellissima Sardegna, giunge alla 4° edizione il Rally Sulcis Iglesiente, tappa del CRZ che registra il record di 77 iscritti, e l’equipaggio Max Racing composto dai sardi Pietro Lilliu e Silvia Piras, trionfatori del titolo italiano classe Racing Start 1600 anche per il 2025 in una gara combattuta nella finale di Messina, si ripropongono al volante della loro Suzuki Swift, con l’obiettivo di ben figurare in classifica e di vincere la classe, proseguendo, in parallelo, la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne portata avanti dalla navigatrice oristanese, la “Naviga dalle labbra Rosse”, anche attraverso la sua pagina Facebook.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|14/03/2026 - Rintracciata a Firenze Elena Rebeca Burcioiu, scomparsa da Foggia: sta bene
Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne romena di cui non si avevano notizie dal pomeriggio di lunedì 2 marzo, è stata rintracciata a Firenze dalla Polizia di Stato. La giovane, scomparsa dopo la denuncia presentata da un’amica di 38 anni a Foggia, è in buone condizioni di salute. ...-->continua
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|14/03/2026 - Tropea–Capo Vaticano, Forum 2026: 100 partecipanti discutono sviluppo turistico ed economico
Si è svolto il 12 marzo 2026, presso l’Hotel Villaggio Stromboli, il Forum delle attività economiche del comprensorio Tropea–Capo Vaticano, organizzato dal CO.GE.TUR.
All’iniziativa hanno partecipato circa 100 tra imprenditori, operatori turistici, rappres...-->continua
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|14/03/2026 - Rally e Formula Challenge 2026: si riparte! Max Racing protagonista in Sardegna e Puglia
Archiviata un’annata ricca di soddisfazioni, la scuderia Max Racing è pronta a ripartire con tutta la sua grinta: campione d’Italia Formula Challenge ACI Sport, la squadra biancoarancio sabato 14 e domenica 15 marzo sarà al via dell’emozionante prima edizione ...-->continua
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|14/03/2026 - Montecorice, tragico incidente: coppia di giovani precipita in scarpata e muore
Un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita di due giovani fidanzati nella tarda serata di ieri in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, nel Salernitano. La coppia, entrambi originari di Capaccio Paestum, viaggiava a bordo di una Volkswa...-->continua
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|14/03/2026 - Roccadaspide, donna trovata morta in un pozzo: disposta l’autopsia
Tragedia nelle campagne di Roccadaspide, nel Salernitano, dove una donna di 58 anni è stata trovata senza vita all’interno di un pozzo profondo circa tre metri e mezzo in località Volpato Difesa. Il recupero della salma è stato effettuato dai Vigili del Fuoco ...-->continua
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|13/03/2026 - Molise, 17 indagati per traffico illecito di rifiuti
La Dda di Campobasso e i Carabinieri del Noe hanno chiuso le indagini su un vasto traffico illecito di rifiuti: 17 persone sono indagate per aver gestito e smaltito illegalmente quasi 1.700 tonnellate di imballaggi, carta e materiali da demolizione, accumuland...-->continua
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|13/03/2026 - Ospedale di Sapri, via libera al progetto da 6 milioni per nuovi reparti e Pronto Soccorso
Dopo vent’anni arriva il via libera dell’Asl al progetto da 6 milioni di euro per l’adeguamento dell’ospedale di Sapri. Previsti lavori al piano terra, ampliamento del corpo principale e realizzazione di un nuovo Pronto Soccorso, nuovi reparti di Oncologia e G...-->continua
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CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.